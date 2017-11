Három év után nem Hosszú Katinka lesz az év úszója?

Hosszú Katinka második lehet idén az Év úszója választáson a nemzetközi szövetségnél, szúrta ki a Swimswam szakportálon a 24.hu.

A FINA hat szakágának legjobbjait csak december 2-án fogják kihirdetni hivatalosan a kínai Sanyában, de mivel nem szavazatok alapján tüntetik ki a sportolókat, hanem pontszámok alapján, már most tudni lehet a rangsort.

Pontot négy dologért lehetett kapni.

világbajnoki 1-12. helyezésért

világkupa 1-12. helyezésért

világrekordért

és a világranglista 1-5. helyezésért

Hosszú Katinka a bronzéremmel a nyakában.

Hosszú Katinka háromszor egymás után (2014, 2015, 2016) volt az Év női úszója, de most minden valószínűség szerint a második lesz. Sarah Sjöström előzi meg elég sok ponttal. A svéd nagyon jó szezont nyomott le, de nem érmeivel, hanem világcsúcsaival került nagy előnybe. A budapesti világbajnokságon 50 és 100 méter gyorson is új világrekordot úszott, majd után a rövidpályás szezonban is volt négy csúcsjavítása. A hat rekorddal 450 pontot gyűjtött, míg Hosszú Katinka idén csak egy világrekordot úszott, a berlini világkupán 100 vegyesen. Ezért 75 pont járt.

A Swimswam egyelőre a világranglistás helyezések nélkül összesített, de nagy változás nem várható, a legkevesebb pontot adja az a kategória, egy első hely is csak 25 pontot ér.

A férfiaknál a két világcsúcsot úszó Adam Peatty lesz a legjobb, a brit, az amerikai Caeleb Dresselt és a dél-afrikai Chad Le Clos-t előzi meg.