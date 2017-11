Taroltak a juniorok a rövidpályás úszó ob-n

A magyar úszósport két legnagyobb ígérete megmutatta, miért tartják őket annak: az 17 éves Milák Kristóf és a 16 éves Késely Ajna egyaránt 4-4 egyéni bajnoki címet szerzett a százhalombattai országos bajnokságon. Azért a válogatottak is kitettek magukért: Bernek Péter négy egyéni és egy váltógyőzelmet jegyez, míg Jakabos Zsuzsanna 9 arannyal zárt. Az éremtáblán a Győr végzett az élen a BVSC, az Érd és az Eger előtt, írta hírlevelében a Magyar Úszózövetség..

Nagyot homorított a Kőbánya SC a zárónapon, hiszen négy aranyat gyűjtött a Turi-csapat: Késely Ajna nem akármilyen duplát csinált meg, amikor fél órán belül győzött 400 vegyesen, majd 200 gyorson is. Horváth Dávid európai Top 10-es idővel lett első 200 mellen, majd a férfi vegyesváltót is a kőbányások húzták be, igen nagy fölénnyel.

Bernek Péter nyert 200 gyorson – a parádés mezőnyt felvonultató szám kuriózuma volt, hogy a két indianapolisi hős, Németh Nándor és Milák Kristóf az 1-es és a 8-as pályán úszva másodikként és harmadikként a falhoz, bónuszként mindketten megdöntötték saját korosztályuk országos rekordját. Milák később ismét a szélső pályán (1-es) lendült meg, és lett első 100 háton – ez volt a negyedik aranyérme az érdiek ifjú klasszisának (az 50 pillére már nem maradt elég ereje, ott nem fért fel a dobogóra; kár, de érthető, hogy nem lesz ott a rövidpályás Eb-n).

Kozma Dominik száz vegyesen a harmadik hosszon lépett el Cseh Lászlótól, így újabb aranyat akasztott. Igaz, neki a nap legelső számában nyújtott produkciója volt kiemelkedő, amikor a mixed váltó befutójaként egy 20.90-es 50 gyorsot dörrentett – 21 alatti váltós részidőből Domáén kívül egy található az európai ranglistán.

A legboldogabb bajnok alighanem a győri Gyárfás Bence volt, aki élete első egyéni felnőtt aranyérmét szerezte meg, 50 pillangón sikerült elsőként a célba csapni.

A hölgyeknél Burián Kata a 100-200 duplát csinálta meg hátúszásban a 200 megnyerésével, Szilágyi Liliána pedig ugyanezt tette pillangón (most 100-on győzött). Sztankovics Anna remek hajrával akadályozta meg Sebestyén Dalma triplázását mellen – a 100-as finálé hozta a legszorosabb viadalt a zárónapon, mindössze 14 század választotta el a két specialistát.

Éremkollekció tekintetében Jakabos Zsuzsanna vitte el a pálmát: 50 gyorson a harmadik egyéni elsőségét gyűjtötte be, és természetesen az egész bajnokságot záró női vegyesváltóban is benne volt, amely országos csúccsal győzött. Amúgy a győriek 12 váltóból 9-et nyertek meg.

Petrov Iván keze alatt három év alatt lett a legeredményesebb csapat a Győr, amely a legtöbb válogatottat (7) adja a koppenhágai Eb-n induló válogatottba.

Az ob legértékesebb időeredményét (az ún. FINA-ponttáblázat alapján) a férfiaknál Bernek Péter (400 vegyes), a hölgyeknél Késely Ajna (800 gyors) érte el – ezért ők különdíjban részesültek.

A 4. nap bajnokai

Férfiak

200m gyors: Bernek Péter (BVSC-Zugló) 1:44.56

100m hát: Milák Kristóf (Érd) 52.09

50m pillangó: Gyárfás Bence (Győr) 23.30

200m mell: Horváth Dávid (Kőbánya SC) 2:06.61

100m vegyes: Kozma Dominik (BVSC-Zugló) 53.18

4x100m vegyesváltó: Kőbánya SC 3:33.41

(Telegdy Ádám, Horváth Dávid, Pulai Bence, Pulai Vince)

Nők

50m gyors: Jakabos Zsuzsanna (Győr) 24.89

200m gyors: Késely Ajna (Kőbánya SC) 1:57.96

200m hát: Burián Kata (Eger) 2:06.59

100m mell: Sztankovics Anna (Miskolc) 1:07.26

100m pillangó: Szilágyi Liliána (BHSE) 58.97

400m vegyes: Késely Ajna (Kőbánya SC) 4:39.00

4x100m vegyesváltó: Győri Úszó SE 4:04.15 – új országos csúcs

(Dobos Dorottya, Sebestyén Dalma, Jakabos Zsuzsanna, Gyurinovics Fanni)

Mixed

4x50m vegyesváltó: BVSC-Zugló 1:43.88

(Ádám Henrietta, Kovács Gábor, Verrasztó Evelyn, Kozma Dominik)

Az éremtábla élcsoportja

Győri Úszó SE 16 – 5 – 9

BVSC-Zugló 9 – 5 – 9

Érdi Úszó Klub 5 – 7 – 5

Egri Úszó Klub 2 – 10 – 6

H-vásárhelyi Senior 2 – 1 – 2

Budapesti Honvéd 2 – 0 – 0

Nyilatkozatok

Milák Kristóf:

„A kétszáz gyorsra és a száz hátra még maradt erő, az ötven pillére már nem, amit kicsit sajnálok, de eléggé hosszú volt ez a menet is. És akkor még nem mutattam meg magam négyvegyesen és ezerötszáz gyorson, azaz van mire gyúrni a jövőben. Az, hogy nem megyek az Eb-re, a saját döntésem volt. Most tényleg azt érzem, mindennél többet ér a decemberi pihenő.”

Bernek Péter:

„Mostanra meghaltam teljesen... Ez a mai nap már nagyon kegyetlen volt. Sajnálom, hogy nem tudtam 1:42-t jönni kétszáz gyorson, most ennyire futotta, de lesz ez jobb, ha még inkább belelendülök. Jól ment a bajnokság, holnap elmegyek világkupázni, az Eb-re pedig remélem jó formában érkezem.”

Gyárfás Bence:

„Ezért jöttem, hogy végre sikerüljön egyéniben aranyérmet nyernem. Tavaly két századra voltam tőle, most összejött – nem volt könnyű, mert az ötven pillangó az utolsó nap van, de sikerült, és ez a legfontosabb. Nagyon boldog vagyok – és nagyon fáradt.”

Kozma Dominik:

„Itt a vége, a combjaimat nem érzem, kész vagyok teljesen. Az, hogy ezzel a testtel ilyen időket tudtam menni, azért nem kis dolog – ha normálisan fel leszek készülve, ez még jobb lehet. Ma elsősorban a mixed váltóban úszott 20.90-re vagyok büszke, de azért a száz vegyes sem volt rossz. Néztem (Cseh) Lackót a víz alatt, mert eléggé elment háton és pillén, nade mellen jöttem én, egy lehúzás, két tempó a víz alatt, láttam, elé kerülök, mondtam magamban, hoppá Lackó, most megvagy! A mai nap tanulsága: nincs behozhatatlan előny, csak feladott verseny. Szóval ez így elég jó, remélem, hamarosan az alkaromból is eltűnik ez a rohadt fájdalom, most is meg van duzzadva, az ujjam is kiment tegnap – ha nincs ez, meg lemegy pár kiló, teljesen pöpec lesz minden.”

Cseh László:

„Korábban valami becsípődött a gerincemben, amitől az egész hátam elkezdett fájni. Voltam gyógytornán, nagyon jó volt, teljesen megszűnt a fájdalom a hátamban, cserébe a nyakam állt be két napja, aminek az a tanulsága, hogy ezentúl rendszeresen el kell mennem gyógytornázni. Egyáltalán nem zavar, hogy most nem nyerek versenyeket az ob-n, megtehettük volna, hogy erre hegyezzük ki magunkat, én viszont inkább az Európa-bajnokságokon szeretném a szokásos szintet hozni. Az azért idegesít, hogy (Kozma) Doma így elment tőlem mellen, nem ehhez vagyok szokva, de a lényeg tényleg az, hogy decemberre legyek formában.”

Horváth Dávid:

„Nyáron elég sokat pihentem, aztán betegség miatt volt egy kihagyásom, azaz nem vagyok még igazán edzésben, ehhez képest ez az idő kifejezetten jó. Nagyon feldob, hogy mehetek az Eb-re, nagyon szeretem ezeket a nagy versenyeket, remélem, sikerül kiemelkedő időt úszni – ebben az állapotban két tizedre voltam a tavalyi eredményemtől, azaz bizakodó vagyok.”

Késely Ajna:

„Elég fárasztó volt ez a menet: amikor a négyszáz vegyes után felálltam a kétszáz gyorsra, már remegett kezem-lábam, annyira fájt, de örülök, hogy ez így sikerült – ez nagy lökést ad a további felkészüléshez.”

Sztankovics Anna:

„Az ötven és a kétszáz után is úgy éreztem, mindkét versenyben maradt még, ezért a százat mindenképp meg akartam nyerni – ezt a távot egyébként is mindig a magaménak éreztem, mégis itt nyertem kétszer is ifi Eb-t. És most az utolsó huszonötön végre elöntött egy olyan érzés, amiben nagyon régóta nem volt részem, hogy minden összeáll, ez segített a végén a hajrában.”

Jakabos Zsuzsanna:

„Az ötven gyors mégiscsak ötven gyors, a kedvenc számom. Örülök, hogy a négy egyéni számomból háromban sikerült nyernem – de legalább ennyire fontos, hogy a váltókban elég jól ment a klubnak.”

Burián Kata:

„Az idő nem túl jó, de ez nem is nagy baj most még, a hosszabb kihagyás után pont megfelel. Még ezután jön a formába hozás, az Európa-bajnokságon nagyon szeretnék legalább döntőzni.”