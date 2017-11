Shane szabálymagyarázata csak hergelni jó

A hétvégi bajai verseny nem hétköznapi történései még mindig nem hagyják nyugodni az úszósportot, amit Wladár Sándor szeptemberi elnökké választása után a nyugalom jellemzett.

Tóth Ákos korábbi szövetségi kapitány úgy kért szót, hogy szeretné, ha ez a nyugalom továbbra is megmaradna, de úgy érzi, Shane Tusup átlépett egy határt.

A történet röviden: Baján, Hosszú Katinka nevelőedzője, Pass Ferenc elindított egy futamot, amit hevesen gesztikulálva, káromkodva kritizált Shane Tusup. Eközben klubjának, az Iron Aquatics gyerekváltója megnyert, ezért is volt érthetetlen a kirohanása.

Tusup az Instagramon reagált erre, bejegyzésében kiemelte: Van egy íratlan szabály az úszásban: miután minden úszó mozdulatlanul áll a rajtkövön, és elhangzik a “Felkészülni!” vezényszó,

a startbíró az emberi szervezet számára legideálisabb 2-5 másodperces időszak között indítja el a futamot.

Ezúttal viszont pillanatokkal a felhívás után elrajtoltatták az úszókat, ami egyáltalán nem fair, pláne, ha fiatalok úsznak egy versenyen.”

A nyári világbajnokságon versenyigazgatóként ténykedő Tóth cáfolta azt, hogy lenne ilyen íratlan szabály, már csak azért sincs, mert minden pontosan van rögzítve évtizedek óta, nincs is szükség rá. Kiemelte, ahogy mozdulatlan mindenki, lehet indítani, nem szükséges 2 másodpercig, az 5 másodperc pedig végképp indokolatlan.

„Amikor Shane a futam visszalövéséről beszélt, nem tudtam, hová tegyem, mire gondol. Ismeri a szabályokat, az 'egy rajt' szabály bevezetése óta erre nincs lehetőség, csak technikai hiba esetén. Ha van egy rossz váltás, akkor is végig úszni kell, még ha a futam után ki is zárják az érintettet. Ez a megállapítása csak hergelésre jó, mintha ebben az országban csak ő tudná a pontos szabályokat, senki más, noha az érkezése előtt is voltak már itt versenyek, és volt már magyar úszósport. Egy eredményes edzőnek, amilyen Shane is, pontosan ismernie kellene az apróbetűs részeket is a szabálykönyvben.

Azt veszem észre, az irritáló viselkedése mérgezi az edzői légkört, az egész úszósportot,

úgy pedig nem lehet eredményesen alkotni, hogy a klubok vagy a szövetség vezetői arra gondolnak tudat alatt, vajon hogyan fogadják Katinkáék a különböző döntéseket.”

Tóth négy éve még rendezett egy olyan telt házas edzői konferenciát, amin Shane Tusup előadott, a legutóbbira is meghívta, de az amerikai edző neki nem reagált, csak menedzsmentje jelezte, nem tudja beleilleszteni a programjába. A mesteredzői címmel is rendelkező Tóth szerint szívesen hallgatták volna a magyar edzők, milyen tapasztalatokat szerzett az olimpián, vagy előtte és utána.