Hosszú: Tudat alatt kerestem Shane-t

"Nem volt annyira inspiráló a döntő a sok hiányzó miatt, úgymond rossz volt az igazi nagy ellenfelek nélkül versenyezni. Az időeredményemnek annyira nem örülök, de mindenképpen jó érzés, hogy immár évek óta dominálok az európai mezőnyben" - nyilatkozta az MTI-nek Hosszú Katinka szerdai Eb-aranya után.

Úgy fogalmazott, jóleső úszás volt számára, és bár jobban is odatehette volna magát, az aranyérem így is megvan. Azt mondta, nagy nyomás alatt versenyzett az olimpia előtti világbajnokságon, majd a Rio de Janeiró-i ötkarikás játékokon, illetve idén a budapesti világbajnokságon is.

Kemény évek vannak mögöttem, úgyhogy ezt a mostani Európa-bajnokságot szeretném élvezni.

Az újságírók és a sportolók vegyes zónájában téma volt férje és edzője, Shane Tusup távolléte is.

"Volt egy kis hiányérzet bennem, délelőtt ez egy kicsit talán meg is zavart. Délután már inkább úgy gondoltam, hogy itt van valahol, csak nem találom.

Tudat alatt kerestem a hangját a rajtkövön állva és úszás közben is.

(MTI/Index)