A riói kudarc után éremért mennek a pólósok

A megújuló férfi vízilabda-válogatott nagyon hullámzóan játszott a Volvo-kupán: a szlovákokat kiütötte, Montenegrótól súlyos vereséget szenvedett, a horvátok ellen pedig a padlóról, 1-6-ról felállva győzött. A pólóban is olimpiai ciklusokban gondolkodnak, London és Rio kudarca után Tokióra kellene ütőképes csapatot összerakni, de már az idei budapesti vizes vb is nagy terhet ró a játékosokra és a kapitányra.

Nem véletlen, hogy a decemberben kinevezett szövetségi kapitány Märcz Tamás is 1+3 éves tervet készített. A terv első fele egy, a vb-n jól szereplő – ez kimondva kimondatlanul érmet jelent – , elsősorban az idősebb játékosokra építő csapat kialakítása lenne. De már itt nagy bajba került a kapitány, fél évvel a vb előtt azt sem tudja, hogy kire számíthat. Kis Gábor, Szivós Márton lemondta a válogatottságot, és a legjobb magyar pólós, Varga Dénes is felfüggesztette válogatott tagságát.

Sorsoltak a vb-re 140 nappal a budapesti vizes világbajnokság kezdete előtt kisorsolták a vízilabda csoportjait. A magyarok a franciákkal, Ausztráliával és Olaszországgal kerültek össze, csoportesőként automatikusan a nyolcba kerülnének.

Märcz azt ígérte, még egyeztet ezekkel a játékosokkal, hogyan tervezik a jövőt, de egyelőre nem döntöttek, többszöri megkeresés és másfelől is érkező nyomás ellenére sem. A kapitánynak így minimum kétféle tervvel kell előállnia. Nehezebb úgy indulnia, ha rutinos, sok világversenyen részt vevő vezéregyéniségeket kell nélkülöznie, és több, gyengébb játékerőt képviselő fiatalt kell beépítenie rövid idő alatt.

A csapatépítésnek az is betehet, ha az eddig olaszként játszó Alex Giorgetti bekerül a válogatottba. Az anyja révén magyar származású pólós a kapitánynál is bejelentkezett, hogy nálunk játszana. A sportállampolgárságot elég hamar meg is kapná, de Giorgettit a játékosok jó része nem látná szívesen leginkább a magyar–olasz meccseken mutatott viselkedése miatt. Ellenséges közegbe érkezne, ahol sok energiát emésztene fel a belső egyensúly megteremtése.

Hiába volt nagy korszaka a magyar pólónak, az utánpótlással sincs minden rendben, nem látni igazán nagy tehetséget. Edzői fórumokon is gyakran elhangzik, hogy az utánpótlásunk fizikumban és lövőerőben is elmarad a riválisoktól, és általában a védekezéssel is baj van. Az egész képzési rendszert újra kell gondolni.

Az egyik problémát az elvileg a pólót is szinten tartó tao-támogatás jelenti. Kemény Dénes tavaly arról beszélt, hogy bár a játékosok létszáma nagyon megnőtt, a vízfelületet nem tudtak ilyen ütemben növelni, így nehéz lett a tehetséggondozás.

A kapitányválasztás időzítése is a válogatott sikeres szereplése ellen dolgozik. Benedek Tibor akár a riói olimpia után rögtön is lemondhatott volna, de októberi bejelentése után is 2016 végéig maradt a szövetségi kapitány. Ez a néhány hónap is sokat jelenthetett volna egy új csapat felépítésében. Négy évvel ezelőtt Benedek is pont így járt, ő sem rögtön váltotta Keményt a londoni olimpia után, csak 2013 elején.

Az is kényszerpályára állította Märczet, hogy a válogatottat idén nem nevezték be a világligába. Märcznek pedig másra se volna szüksége, mint éles meccsekre, ahol tesztelhetné a játékosokat, és kialakíthatná a maga játékstílusát.

Világliga helyett így csak a külön leszervezett meccsek maradnak neki, és két háromnapos összetartás tavasszal.

Három meccsből nehéz megítélni, mire lehet képes Märcz csapata, mert még az alapjátékot is nehéz volt ilyen rövid idő alatt összecsiszolni, és a kapitány is kijelentette, amennyire lehet, kísérletezni fog.

A Volvo-kupa előtti kétkapus edzését az is nehezítette, hogy a Magyar Antidopping Csoport egymás után szedte ki a medencéből a játékosokat vizsgálatra.

Az első, szlovákok elleni meccs nem sokat ért, nagyon gyenge kerettel jött az ellenfél, a 15 gólos különbség is jelzi, hogy nem volt igazi küzdelem. A Montenegró elleni 4-9-es vereséget súlyosbítja, hogy az ellenfél is még formálódó csapattal állt fel, nyolc olyan pólósuk volt, aki először játszott fontos válogatott meccset.

A horvátok elleni siker, az ötgólos hátrányból való felállás viszont még akkor is erőt adhat, ha az ellenfél nem hajtotta szét magát. Korábban nem játszott még abban a felállásban a magyar csapat, a győzelem megmutatta, hogy rövid idő alatt védekezésben és támadásban is fejlődött a válogatott.

A kapitány természetesen bizakodó. „Bármilyen kerettel, akár változó csapattal is, de

lesz magyar vízilabda,

sok munkával pedig még jobb vízilabda lesz" – nyilatkozta a Vizipolo.hu-nak.