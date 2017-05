Tönkreverte a Dubrovnikot, BL-győztes a Szolnok

Az első ráúszást a Jug nyerte, mégis a szolnokiak harcoltak ki előnyt második támadásukból Prlainovic góljával, majd a címvédő Markovic találatával egyenlített. Kis Gábor harcolt ki kiállítást, ám Varga Dénes jó lövése a felső lécen csattant, míg a horvátok két pattintott próbálkozása kerülte el Nagy Viktor kapuját. Mindkét csapat rendkívül keményen védekezett.

A második nyolc perc elején Loncar saját kipattanóját pöckölte kapuba emberelőnyben (1-3), majd Prlainovic parádés passza után vágta a kapuba a labdát az üresen maradt Aleksic.

Ekkor a Szolnok-edző Cseh Sándor időt kért, amivel megfordította a meccset. Varga Dénes kiállítása után Nagy mutatott be bravúrt, a túloldalon pedig Aleksic használta ki az emberelőnyt, egyenlített a magyar bajnok (3-3). A horvátok Macan kapufáról becsorgó lövésével vették vissza az előnyt, míg a túloldalon a Kis Gábor által kiharcolt ötméterest Pralinovic magabiztosan értékesítette. Vámos bombájával 1-0 után 5-4-nél vezetett újra a Szolnok, amelyben Nagy mutatott be újabb bravúrt, aki a rá jellemző eksztázisban védett.

A nagyszünet után a kapus remek kiúszással akadályozott meg egy gyors horvát kontrát, Pralinovic pedig újabb ötöst lőtt be. Nagy 56 százalékosra javította védési mutatóját - Bijac neve mellett 13% állt. Az üresen maradt Markovic egy lecsorgó labdát kihasználva szépített, majd Aleksic egy szemfüles szabaddobással állította vissza a háromgólos szolnoki előnyt (8-5).

A záró negyednek az eddigieknél is határozottabb védekezéssel vágott neki a Jug, az első támadásnál a kapu közelébe sem engedte a Szolnokot, ám Nagy Viktor a helyén volt, így a horvát csapat nem tudott faragni hátrányán. Gocic precíz emberelőnyös gólja után szinte felrobbant a Duna Aréna, hiszen már négyre növelte az előnyt a legutóbb bronzérmes magyar csapat. A címvédő a negyed közepén kezdte feladni, ekkorra több mint hét perce nem vette be az önkívületi állapotban védő Nagy kapuját, aki a vizet csapkodva hergelte az enélkül is lelkes nézőket. Kis Gábor a hajrában ötméterest értékesített, míg a címvédő az utolsó négy percben sem talált be.

Cseh Sándor: "Mindent megnyertünk idén, csapat voltunk. Megvan a taktikánk, hozzá az egyéniségek is. Egész évben végig tudtuk, mi a cél. Amit Viktor ma csinált, az extraklasszis volt."

Vámos Márton az MTI-nek azt hangsúlyozta, hogy aki elindul a Bajnokok Ligájában, annak az az álma, hogy megnyerje a sorozatot. "Ez a pályafutásom legjobb éve, megnyertük a bajnokságot, a Szuperkupát és a Magyar Kupát is, majd a Bajnokok Ligáját, ennél jobban nem sikerülhet idény" - fűzte hozzá a világbajnok.

A 67 százalékos védési mutatóval záró Nagy Viktor csapata játéka mellett a hangulatot és a közönséget méltatta. "Hihetetlen, hogy ennyi ember biztatott minket, ez fantasztikus érzés volt. Örülök annak is, hogy okosan, taktikusan tudtunk játszani, és hittünk magunkban".

Az utolsó gólt szerző Kis Gábor szerint a szolnoki csapat "az idén felért a hegyek csúcsaira, és megmászta a legmagasabbat is. Mindent megnyertünk, amiben elindultunk, ezt a legjobb csapatok sem mindig tudják megcsinálni, de nekünk sikerült". A center hozzátette, abban, hogy simán nyerték a döntőt, közrejátszhatott az is, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak ellenfelüknél."Ma azt játszottuk, amit tudunk, s amit az idény 98 százalékában. Ez fantasztikus volt, most pedig egy nagy buli következik".

Varga Dénes elmondta, a nagy különbség annak volt köszönhető, hogy a Jug Dubrovnik nem tudott megújulni a mérkőzés második félére. "Ez a legjobb szezonom eddig, a mostani sikert pedig közvetlenül az olimpiai és világbajnoki cím mögé sorolom". Hozzátette, a közel telt ház nagy segítséget jelentett, nem nézők, hanem szurkolók ültek a lelátókon.

A győztes Szolnok az európai szövetség (LEN) tájékoztatása szerint 50 ezer eurót kapott. A Jug Dubrovnik második helye 40 ezer eurót ért, a harmadik olasz Pro Recco 33 ezer eurót keresett, míg a negyedikként zárt ZF-Eger 31 ezret.