Kásásék két meccsen 46 gólnál járnak a masters-vb-n

A Galatasaray 22-5-ös legyőzése után második meccsén is gálázott a többnyire háromszoros olimpiai bajnok magyar pólósokból álló Millennium, amely 24-5-re nyert a PLN Milano ellen, ezzel bejutott a pénteki negyeddöntőbe.

Ahogy a hétfői, Galata elleni meccsen, úgy a másodikon is minden játékos dobott legalább egy gólt. Hogy mennyire kiegyenlített formában van a csapat, jól mutatja, hogy a 46 gól ellenére nincs még hatgólos játékos, viszont öten is öt góllal állnak: Varga Zsolt, Kiss Gergő, Benedek Tibor, Biros Péter és Varga Tamás dobtak eddig ennyit. Lehetne persze még fokozni ezt is, a két kapusnak, Gergely Istvánnak és Szécsi Zoltánnak még nincs gólja, velük is dobathatnának egyet.

A férfiak 40 év fölötti kategóriájában valószínűleg nem lesz komoly ellenfelük, Kásáséknak +36-os a gólaránya, a második legtöbb, 30 gólt dobó román Brenntagnak +13-as.