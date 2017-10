Itt az Index angolul!

Akár büszkék is lehetnénk rá, hogy az online fordítóprogramok egyelőre képtelenek megbirkózni a magyar nyelv jelentette kihívással, pláne a mai beszélt magyar nyelv fordulataiban bővelkedő Index-cikkek szövegével (az elírásainkról nem is beszélve). Azonban amikor éppen magyarul nem beszélő ismerőseinknek próbáljuk vért izzadva elmagyarázni, hogy mi és miért is történik Magyarországon, gyakran vágyunk rá, hogy pár fontos Index-cikk tisztességes angol fordításban is hozzáférhető legyen. Same in English, ugye.

Hát most azok lesznek. Az Index angol nyelvű rovatát azért hoztuk létre, hogy az egzotikus nyelvünket nem beszélők is első kézből tájékozódhassanak a fontosabb magyarországi fejleményekről. Az összes anyagunkat nem csak nem tudjuk, de értelmetlen is lenne lefordítani, mivel ilyen mélységben a hazai közélet még a magyar anyanyelvű hírfüggőket sem érdekli. De ha valakit szeretne képbe helyezni, irányítsa hozzánk, mert a fontosabb cikkeinket, elemzéseinket mostantól vagy azonnal, vagy pár napos átfutással rendszeresen lefordítjuk angolra, és a fordításokat belinkeljük az eredeti anyagokba. Mi több, egy csomót már le is fordítottunk.

Az angol nyelvű cikkeinknek ez a gyűjtőoldala: itt csekkolhatja, hogy valami megjelent-e már angolul, és a linket elküldheti azoknak, akikről feltételezi, hogy szívesen olvasnának jó cikkeket Magyarországról.