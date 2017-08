A telefonok sem bírják a kánikulát, de mit lehet velük csinálni?

Napnál világosabb, hogy az okostelefonok gyűlölik a kánikulát, és ez a teljesítményükre is hatással van. Nincs ez másképp az emberekkel sem, csak a telefonok nem tudnak izzadni. Lehet, hogy így nem nyirkosodik át a zsebünk, de a telefon akkumulátora megdöglik, a képernyő bereped, a processzor megolvad. Elmondjuk, mi ennek az oka, és mit tehetünk ellene.

Mitől lassul le a telefonom?

A processzorok érzékenyek a hőre: minél nagyobb a meleg, annál lassúbbak. Ennek az az oka, hogy ilyenkor az energiafelhasználás csökkentésével próbálják megakadályozni a túlhevülést.

Minél melegebb a telefon, annál lassúbb, és mivel így tovább tart elvégeznie a számításokat, a processzor tovább fog dolgozni. Az ehhez szükséges energiát az akkumulátorból kell kivonni, így a telep hamarabb fog lemerülni, és a hőmérséklete is tovább növekszik.

Nem a processzor az egyetlen hőforrás. A GPS csipje, a kijelző háttérvilágítása és a mobil adatforgalom szintén sok hőt termelnek; ha ezeket aktívan használjuk – például ha a szicíliai napsütésben próbálunk GPS-szel navigálni –, a telefon forró lesz, mint egy pizzasütő kemence.

Miért merül le gyorsabban az akkumulátor?

Az akkumulátorok valójában kis vegyianyag-csomagok; ha a vegyi anyagok reakcióba lépnek, elektromosság termelődik. Ez a folyamat szintén hőtermeléssel jár. Hűvösebb időben ez nem probléma, de hőhullám idején igen.

A forró akkumulátor nehezebben töltődik, mert már a töltéstől is túlhevülhet. Az integrált hőszabályozó rendszer ilyenkor lekorlátozza a töltés sebességét, hogy ezt elkerülje. Ha ugyanis az akkumulátor eléri a kritikus hőfokot, az robbanáshoz is vezethet. A 30 Celsius-fok fölötti hőmérséklet nem tesz jót az akkumulátornak, mert ilyenkor felgyorsul a vegyi anyagok lebomlása, ami az üzemidő rövidülésével jár.

A kocsiban hagyott telefonnak betört a kijelzője.

Őszinte részvétünk, de a kánikula bizony ilyen hatással lehet a telefonra - és nemcsak a képernyőre, hanem más alkatrészeire is. A folyadékkristályos kijelzőkben lévő anyagok hő hatására kitágulnak, így a pixelek elmosódhatnak, illetve súlyosabb esetben a képernyő is betörhet. Ha jót akar, lehetőleg ne hagyja a telefont a kesztyűtartóban.

Miért nem lehet egyszerűen lehűteni a telefont?

Az európai kánikula általában csak néhány hétig vagy hónapig tart, és a fejlettebb országokban elterjedt légkondicionálással a modernebb készülékek simán kibírják a nyarat. A gyártók épp ezért nem fordítanak nagyobb figyelmet a hőtűrésre. Pedig a fejlődő országokban, ahol a kánikula is sokkal rosszabb, mint nálunk, és a légkondi sem annyira elterjedt, az okostelefonok sokkal jobban szenvednek a hőségtől.

Az alkalmazásfejlesztők próbálnak megoldást találni a problémára. Több telefonhűtő alkalmazás is létezik a legnépszerűbb platformokra; ezek többnyire a processzort terhelő alkalmazásokat korlátozzák, hogy a készüléknek legyen elég ideje magához térni. Hasonló eredményt érhetünk el, ha bekapcsoljuk az energiatakarékos üzemmódot.

Mit csináljak a túlhevült telefonnal?

A telefonok többségét úgy tervezték, hogy a készülékház egyben hőelvezető is legyen; ezért van, hogy a fémházas Iphone-ok, vagy a HTC One kézbe véve forrónak érződik. Most képzelje el, mit érezhet a túlhevült telefon, amit ha betesz a ruhája meleg zsebébe, hozzásimul a felforrósodott testéhez. (Semmit; a telefonok nem éreznek, csak tönkremennek, de érti, nem?)

Tehát: