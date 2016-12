A Google megígérte, hogy kiszűri a holokamut

Finomítja a találatokat rangsoroló algoritmusát a Google, hogy kiszűrje a nem hiteles információkat tartalmazó weboldalakat – írja az MTI.

A változtatás közvetlen előzménye a Guardian brit napilap múlt heti cikke, amely rámutatott, hogy a "megtörtént-e a holokauszt?" kérdésre rákeresve egy holokauszttagadó oldal jelenik meg a találati lista első helyén. A Stormfront nevű honlap szerint a második világháború idején több millió zsidó ember életét követelő népirtás nem történt meg.

A Google a cikk után közleményt adott ki, ebben a cég azt írja, hogy törekednek arra, hogy hiteles válaszokat szolgáltassanak a feltett kérdésekre, miközben egyúttal különböző forrásokból származó tartalmak széles választékát kínálja a felhasználóknak.

Amikor nem hiteles információk kerülnek találati listánk élére, akkor automata frissítést hajtunk végre a probléma megoldására ahelyett, hogy manuálisan távolítanánk el egyesével az oldalakat

– írják, hangsúlyozva, hogy a továbbiakban is rendszeresen frissíteni fogják az algoritmusaikat az ehhez hasonló problémák kezelésére.

A cégnek a közelmúltban is okozott már kellemetlen pillanatokat a találati lista. Ahogy az interneten terjedő álhírek problémájával foglalkozó cikkünkben írtuk, a „végső szavazatszám választás 2016” angol változatára rákeresve egy ideig az első találat egy olyan cikk volt, amely azt állította, hogy Trump nemcsak elektorból szerzett többet, de választói szavazatból is. (Ami nem igaz: Clintonra szavaztak többen.) A cég egy szóvivője el is ismerte, hogy itt csúnyán mellélőtt a keresési találatokat összeállító algoritmusuk, és a probléma kiküszöbölését segítő intézkedéseket ígért.