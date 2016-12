Steve Jobs sem pótolhatatlan?

Ahogy a bevezetőben is rögtön leírtam: senki nem gondolja, hogy az Apple, a világ vezető IT-cégeinek egyike akár csak egy pillanatig is veszélyben lenne gazdaságilag. A cég részvényeinek árfolyama a duplájára nőtt a Jobs halála óta eltelt fél évtizedben, még a tizenmillárd eurós EU-s adófenyítések sem okoznak túl nagy gondot a továbbra is óriási készpénztartalékokkal rendelkező, piaci érték szerint 520 milliárd dolláros cégnek.

Azonban nagyon nehéz nem észrevenni, hogy az Apple termékeiben valami megváltozott. Nézzük a legutolsó néhány esetet.

A cég legújabb noteszgépe, a Macbook Prók legújabb változata a termék történetében először nem nyeri el az ajánlott kategóriát a meghatározó tesztlapok tesztjeiben, és a felhasználói értékelések sem végtelenül pozitívak. Ennek egyetlen oka van: a gépek akkumulátorai nem bírják a terhelést, és össze-vissza lemerülnek – néha 13, néha 3 óra használat után. Több, egymástól független teszt is bizonyítja, hogy nem elszigetelt esetekről, vagy a bendgate-hez hasonló erőltetett hisztiről van szó, erre mit lép az Apple? Az operációs rendszer egyik frissítésének részeként egyszerűen

kikapcsolják a töltöttség százalékos kijelzését a gépeken.

Elemzők szerint a hektikus akkuidő számos dologból következhet, de a gépek nemcsak emiatt nem túl népszerűek. Az Apple tervezői egy merész húzással lehagyták a megszokott bemeneteket, és kizárólag Type C USB-portokat hagytak a gépeken, abból sem túl sokat. A C-s USB nem túl elterjedt csatlakozó, tulajdonképpen minden, amit egy korábbi géphez használtunk (legyen az akár egy korábbi Macbook Pro), átalakítót igényel. Persze látott már a számítástechnika ilyen kemény átmeneteket, pécés lelkületűek talán még emlékeznek az alaplapok VGA-sínjeinek váltakozására (PCI-ból AGP, hogy aztán megint PCI legyen, csak Express), vagy akár a Tuchel-csatlakozók PS-2-essé válására, szóval itt is csak az a kérdés, hogy vajon az Apple nem váltott-e túl korán, jóval korábban annál, mint ahogy a világ arra felkészült.

A portok miatt nemcsak az újságírók picsognak, hanem a célcsoport is: Casey Neistat, a Youtube egyik legismertebb videósa talán a leginkább célcsoportnak számító lény a világon, hiszen egyszerre trendteremtő és megszállott tartalomgyáros, és még ő is kiakadt azon, hogy az Apple levette a videófeldolgozáshoz kellő egyik legfontosabb bemenetet, az SD-kártya olvasót a gépből.

Persze a Macbook Pro nem az Apple legjelentősebb bevételi forrása, és egyre kevésbé mondható a cég arculatát és ismertségét definiáló terméknek is.

Sokkal fontosabb az, ami a hordozható eszközök területén történik,

és természetesen rögzítsük gyorsan, hogy a cég itt is számos sikert könyvelhetett el az évek során, például a sokáig a semmiben lebegő okosóra piacnak formát adtak azzal, hogy az Apple Watch egymagában az összes eladás egyharmadát viszi el.

Ugyanakkor a sokáig vezető terméknek számító iPhone-ok közel sem annyira egyértelműen pozitívan fogadott termékek, mint az első néhány generáció. Az iPhone 6 és 6s tulajdonsok közül sokan szintén akkumulátorproblémákkal küzdenek. Na nem olyan komolyakkal, mint a Samsung szerencsétlenül járt vásárlói, de azért az sem kellemes, hogy a telefon váratlanul kikapcsol, függetlenül attól, hány százaléknyi töltöttséget mutatott néhány pillanattal korábban. A legrosszabb, hogy bár ez közismert hiba, az Apple nem nagyon igyekszik megmagyarázni a helyzetet, bár kétségtelen, hogy világméretű csereakció keretein belül sok vásárlónak ingyen új akkumulátort szerelnek a telefonjába. Az, hogy ez pontosan mennyi embert is érint, azonban nem lehet tudni, és arról sincs adat, hogy hányan vannak azok, akik valamiért mégsem kapnak új akkumulátort a kikapcsolós telefonjukba.

Szintén érdekes az AirPods nevű fülhallgatók esete. Szőrszálhasogatásnak tűnhet pont egy fülhallgatón megakadni, de itt sem annyira a terméket, inkább a furcsaságokat érdemes nézni, hogy a végén lássunk egy nagyobb képre emlékeztető dolgot. Szóval az AirPods egy vezeték nélküli fülhallgató, amely a bejelentésekor óriási sikert aratott, aztán lekéste az októberre bejelentett rajtot, végül mikor piacra került, kiderült, hogy 130 dollárral drágább, mint a vezetékes változat,

ráadásul hülyén néz ki, és iszonyú könnyű elveszíteni.

Egy pillanatra még visszakanyarodva a Macbook Prókhoz, látható, hogy az ilyen kis változtatásokkal, melyeket akár trendteremtésnek is mondhatnánk, mostanában több fronton sincs szerencséjük: a notebookba szerelt érintésérzékeny kijelzősáv, a Touch Bar sem váltotta meg a világot, legalábbis egyelőre csak kevés helyen lehet arról áradozó posztokat olvasni, hogy milyen alapvető változásokat hozott a profi felhasználók életébe az újítás, amely cserébe csillagászati magasságokba srófolja fel a gép árát.

Persze van azért olyan terület is, melyre hiába mondta évekig mindenki, hogy Steve Jobs nem véletlenül nem hagyta, végül kiderült, hogy Steve Jobs bizony tévedett. A nagyobb kijelzővel szerelt iPhone-okból sem fogyott kevesebb, és attól sem szakadt szét a világ szövete, hogy stylust (kis műanyagtollat) adtak az iPadek mellé. Ettől függetlenül látszik, hogy a Jobs alatt a minimalizált termékkörön extra fókusszal dolgozó, a „csak működik” jelmondat szerint fejlesztő Apple-ből egy sokkal szélesebb ügyfélkörre célzó, kísérletező, az elsőségért balfogásokat is bevállaló cég lett.

Vannak még apróságok: érdemes például összehasonlítani, Steve Jobs idejében mennyi szó esett a bejelentésekkor az egyes gépek és termékek hardveréről, illetve megnézni, most milyen táblázatok kerülnek fel CPU-król, GPU-król és megahertzekről egy-egy keynote-on. Vagy hogy vajon mennyit változtak a reklámkampányok, mióta Jobs meghalt. Ugyanakkor nem lehet mindent a mostaniakra kenni, számos olyan Apple-cucc van, amely már Jobs idején se működött. A legjobb példa talán az idők kezdete óta gyűlölt és lehetőség szerint került iTunes, de az iCloud, vagyis a cég felhőalapú tárolója is messze van attól, hogy „csak működjön”, és az Apple Watch kezdőképernyője sem nyert túl sok dizájndíjat. De mondhatnánk a Sirit is, amellyel az Apple szintén elsőként húzott egy komolyat a digitális asszisztensek piacán, és azóta mégis utolérte, vagy akár le is lépte őket a Google és az Amazon, annak ellenére, hogy a Siri mára szinte minden Apple-termékben jelen van.

Érdekes lesz látni, hogy vajon a jövőben összejön-e az Apple-nek az újabb nagy dobás. Egyes elemzők szerint hiba azt várni, hogy az Apple a már létező termékkategóriák és platformok valamelyikében alkosson nagyot, és lehet, hogy egy darabig el kell fogadnunk, hogy az Apple-logó már nem a kivételest, csak az egyszerűen jót mutatja. A mostanában megszüntetett router-terméksor azt is mutatja, hogy nem félnek lelőni azt a lovat, ami már biztosan nem fut több derbit. Évek óta megy a pletyka az Apple gyártotta önvezető autóról például, de hogy a Titan projektből lesz-e valami valaha is, az jó kérdés. Az elmúlt években az önvezető autóból önvezetőautó-rendszer lett,

de közben itt is bőven akad konkurens,

például az a Tesla, amelyik már most félig önvezető autókat gyárt, illetve techdemó szintjén készen van az embert reggel kormányérintés nélkül a munkahelyére szállító autóval.

Lehetetlen megmondani, hogy Steve Jobs mit csinált volna másképp, mit hagyott volna megjelenni és mit ásott volna el nagyon mélyre az elmúlt 5 év termékeiből. Az azonban látszik, hogy az Apple átalakul, és erre bőven van tere és ideje: olyan gazda(g)sági előnye van, hogy még sokáig belefér, hogy minden két-három jól fogadott újításra jut egy-két furcsaság és hiba is. Viszont az is igaz, hogy pár éve már csak a legelszántabb rajongók nevezik zseniálisnak az új termékeket, a többséget a még mindig jól megalapozott márkahűség, illetve a konkurensek minimum hasonló bénázása tartja az Apple közelében.