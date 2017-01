Eddig tartott a kaland a 3D tévékkel

Az idei CES-en feltűnő volt a tévégyártók standjainál a 3D megjelenítés hiánya, és ennek az a magyarázata, hogy 2017-ben már a Sony és az LG sem támogatja a 3D megjelenítést. A Samsung már 2016-ban megtette ezt a lépést, és a kisebb gyártók sem tolják a 3D szekerét.

Az első 3D tévék 2010-ben jelentek meg, amikor az Avatar bombasikerét felhasználva a tévégyártók megpróbálták elhitetni az emberekkel, hogy ugyanazt az elképesztő élményt élhetik át a saját nappalijukban.

Csakhogy a technológia hátrányai már az első években nyilvánvalóak voltak, kezdve azzal, hogy nemcsak a tévéket kellett lecserélni, hanem a lejátszókat is, elég borsos áron, és akkor arról még nem is beszéltünk, hogy a tartalomgyártói oldalon milyen óriás befektetést igényelt volna a 3D felfuttatása.

Szemüvegek is kellenek a 3D-hez, amiket a mozikban mindenki megkap, de ha több haver jött át filmet nézni, mint amennyi 3D szemüveg volt otthon, máris buktuk a mozidélutánt. Otthon eleve máshogyan mozizunk, távirányítóval jelöljük ki pisiszüntet, kimegyünk a konyhába még egy adag popcornért, beszélgetünk, és ezekbe mind belezavar a szemüveg. Az sem elhanyagolható különbség, hogy a filmek egészen máshogyan hatnak a több tíz négyzetméteres mozivásznon, mint amikor a könyvespolc és az elburjánzott szanzavéra között úszik át előttünk egy többé-kevésbé térhatású űrhajó.

Az első fellángolást követően csak pár évet kellett várni, hogy az iparági szereplőktől is megérkezzenek az első negatív megjegyzések, már 2013-ban nagyon kemény kritikát kapott a 3D a tartalomgyártó cégektől. Egymás után mondták le a 3D-vel kapcsolatos terveiket. A FIFA még 2013-ban is a 3D közvetítést erőltette volna a 2014-es futball vébén, de a 4K-ra terelődött a figyelem, és inkább nagy felbontásban vették fel a meccseket.

A vevők nem igazán kaptak rá az eleinte drága technológiára. Bár a technológia mára megfizethetővé vált,

most sem döntő szempont a vásárlások során, hogy tud-e a tévé 3D-t.

Saját tapasztalatom az, amit másoktól is viszonthallok, hogy a szemüvegek ritkán kerülnek elő a fiókból, még ha tudna is a tévé 3D-t. A piackutatási adatok is az érdeklődés drámai csökkenését támasztják alá - írja a Cnet. Az NDP Group szerint 2012 óta hanyatlik a 3D piaca, és 2016-ban az eladások szerény 8 százaléka volt 3D tévé.

Bárkit megkérdezek, ugyanazt mondja, mint a piackutatók, hogy sokkal inkább vágyik egy nagyobb méretű és felbontású tévére, tehát a technológiai versenyben győzött a 4K és a HDR. Jobb és szebb részleteket akarunk látni. Bár eleinte az okos funkciókkal is sokat bénáztak a tévégyártók, mára ezen a területen is nagyot léptek előre, és a tévék elég ügyessé váltak ahhoz, hogy felkeltsék a vevők érdeklődését.

Éljen a 3D

A háromdimenziós megjelenítés nem tűnik el teljesen, a highend házimozizásban például biztosan lesz iránta érdeklődés, és ezt ki is szolgálják a gyártók. A projektor, a vászon és a profi hangtechnika valóban átadja azt az élményt, amit a mozikban kapunk meg, de az átlagos tévénézőknek ez elérhetetlen a jóval magasabb költségek miatt.

Ezen a piacon az Epson az egyik nagy játékos, és a mozizáshoz kínált projektorainak az ára a millió forintos nagyságrendben mozog. Aki annyira komolyan gondolja a mozizást, hogy még egy szobát is teljesen feláldozna a cél érdekében, annak ennél is jobban a zsebébe kell nyúlnia. Az Epson egyik bemutatóján, amit a profi moziszobákat építő Dream Cinema bemutatótermében tartottak meg, elhangzott, hogy egy rendesen megtervezett és kivitelezett szoba mindennel együtt akár tízmillió forintba is kerülhet, de építettek már felszereltségű szobát is, amelyben csak a technika volt 50 milliós.

Az egészen biztos, hogy a maroknyi fanatikus mozirajongó nem fogja fenntartani ezt a piacot, a 3D-s tartalmat gyártóknak ez kevés, és most mindenki másra fordítja a pénzét: drónokra, 4K kamerákra, és már itt a következő bizonytalan sorsú, térélményt biztosító technika, a virtuális valósággal összeházasított 360 fokos videózás.

A 3D piaci sikerét az tudná biztosítani, ha sikerülne végre áttörést elérni a szemüveg nélkül is nézhető 3D-ben. Ezen is évek óta dolgoznak a kutatók, kevés hasznos eredménnyel. Idén valószínűleg már nem látunk forradalmi változást, de később még kiderülhet, hogy mégiscsak van létjogosultsága a 3D-nek.