Orbán Viktorral egyeztet az Alibaba

A Jutarjni Vijesti horvát lap beszámolója szerint a globális terjeszkedésbe fogott óriási kínai webáruház, az Alibaba európai projektjében szerepel egy elosztóközpont felállítása, és ezért a befektetésért hatalmas versenyfutás indult a régiónkban. A zágrábi gazdasági minisztérium megerősítette, hogy a kínai vállalat felvette velük a kapcsolatot, és már egyeztettek is - írja az ITCafé.

Most még semmi biztosat nem lehet tudni, mivel a versenyben Horvátország legnagyobb ellenfele Magyarország, és úgy tudják, Orbán Viktor ez ügyben személyesen fogadta az Alibaba küldöttségét. Szóba került még Szerbia, sőt Bulgária is, de például Szerbiával szemben az előzőkben említett két ország nagy előnye fekvése mellett többek között az uniós tagság is.

Horvátország legnagyobb ütőkártyája a tárgyalások során az lehet, hogy Zadar különösen jó infrastrukturális adottságokkal rendelkezik: központi elhelyezkedés, repülőtér, a vasúti, a közúti, a tengeri megközelíthetőség lehetősége és magas színvonala: a kormány a Crno elnevezésű gazdasági zónában egy négyszáz hektáros területet tudna felajánlani az Alibabának.