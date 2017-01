A Google kiveszi a pénzt az álhírgyárosok zsebéből

A Google 200 oldalt tiltott ki az AdSense nevű hirdetéskiszolgáló rendszeréből a tavalyi év utolsó két hónapjában – írja a Recode.

Az AdSense a rendszerben résztvevő oldalakra automatikusan hirdetéseket helyez el, amelyek után a forgalmuk alapján bevételt oszt ki nekik a hirdetők pénzéből. Ez régóta így működik, és eddig is rengeteg pofátlan átverés terepéül szolgált, de a novemberi amerikai elnökválasztás körül kialakult álhírhisztéria miatt újra a figyelem középpontjába került. Az álhírek ugyanis éppen azért érhetik meg még macedón egyetemistáknak is, mert szépen termelik a kattintások után a hirdetési bevételt.

Az álhírek miatt ugyan elsősorban a Facebookra szálltak rá a kritikusok, de azért a Google is megkapta a magáét, amiért túl előkelő helyen jelentek meg butaságok a keresési találatai között. A „végső szavazatszám választás 2016” angol változatára rákeresve például egy ideig az első találat egy olyan cikk volt, amely azt állította, hogy Trump nemcsak elektorból szerzett többet, de választói szavazatból is (ami nem igaz: Clintonra szavaztak többen, de az amerikai választási rendszer szerint, a szavazatok eloszlása miatt, ennek ellenére Trump a választás jogos nyertese). A cég egy szóvivője el is ismerte, hogy itt csúnyán mellélőtt a keresési találatokat összeállító algoritmusuk.

A Google már akkor be is jelentette, hogy tiltani fogja a kamuhírgyáraknak, hogy a hirdetési rendszerét használják, ezt az ígéretet kezdték el beváltani a mostani lépéssel. A most kitiltott 200 oldal közül nem mindegyik az álhírbizniszben érintett, hiszen több-kevesebb sikerrel a cég eddig is igyekezett szűrni a "rossz hirdetőket", de egy részük bevallottan olyan kamuoldal, amely legitim híroldalakat utánozva próbálta eladni az álhíreit.

A tavalyi évben összesen 1,7 milliárd hirdetést távolított el a Google szabályszegés miatt, ami brtuális emelkedés a 2015-ös 780 millióhoz képest. Ennek persze csak egy része a több rossz hirdetés, a másik tényező, hogy javul ezek eltávolításának a hatékonysága is.