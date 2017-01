Lelepleztek 180 ezer online kukkolót

Kiszivárgott a gyanútlannak tűnő nők szoknyája alá leső fotókat közzétevő Candid Board ügyfeleinek az emailcíme, felhasználóneve és születési dátuma. A rosszul beállított adatbáziskezelő miatt összesen 178 201 egyedi adat került ki a webre a kukkolókról, akik havonta 20 dollárért (közel hetezer forint) élhettek a bizarr szenvedélyüknek.

A Candid Board kifejezetten amatőr képekkel foglalkozik, az oldalon fellelhető szabályzat szerint a fórumokon minden kép megengedett, amin nem pózolnak, nem profi módon készült, és megfelel a szabályzat többi pontjának.

A weboldalt a ciprusi bejegyzésű GreenArrowMedia nevű vállalat működteti az IBTimes értesülése szerint. Szintén ehhez a céghez köthető egy másik kiszivárgott adatbázis, amelyben a NonNudeGirls oldal több tízezer felhasználójának az adata található meg.

Az internetezők a Have I been pwned nevű oldalon tudják ellenőrizni, hogy az emailcímük kiszivárgott-e. Erre az oldalra a mostani hekkelés által érintett két adatbázist is feltöltötték, így most már közel kétszáz kiszivárgás hatását tudják ellenőrizni az érintettek.