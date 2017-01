Föld alatt is terjeszkedne Elon Musk

A Vasemberként emlegetett dollármiliárdos Elon Musk sok mindennel megpróbálkozott már az életében, és általában olyan területeket választ ki magának, ahol technológiai innovációval nagy eredményeket tud elérni. A vállalkozó azonban nemrég meglátogatta Donald Trump elnököt, és ezután azt írta a Twitterén, hogy izgalmas előrelépések történtek az alagúttal kapcsolatban, úgy egy hónapon belül elkezdődhet a fúrás.

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 2017. január 25.

Az ember azt gondolná, hogy a hightech világ meghatározó figurája minimum keresztül akarja fúrni a Földet, hogy Kínában lyukadjon ki. Ami persze teljes képtelenség, és ilyesmiről szó sincs. Ez a projektje meglepően unalmas, és tavaly decemberben már említést tett róla:

Őrületbe kerget a közlekedési forgalom. Építek egy alagútfúró pajzsot, és egyszerűen elkezdek fúrni.

Amikor arról kérdezték, hogy hol lenne az alagút, akkor azt írta, hogy a SpaceX irodájánál kezdődne, a Crenshaw és a 105-ös út sarkán, ami csak 5 percre van a Los Angeles-i reptértől - írja a CNN. De hogy hová vezetne, azt nem részletezte, és miután bedobta a gumicsontot, hagyta a követőit órákon át ezen csámcsogni.

Egy kérdésre azt válaszolta Elon Musk, hogy ezt tényleg meg fogja építeni. Persze néhány angol nyelvű szóvicc is becsúszott a twitjei közé, ami arra utal, hogy nem is gondolja ezt annyira komolyan:

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging ... it shall be called 'The Boring Company'.

Az alagútépítés azonban nagyon is passzolna Donald Trump elnök terveihez, amiben jó sok infrastruktúrafejlesztés szerepel, köztük új alagutakkal, például New Jersey és New York között. Pár hónapon belül meglátjuk, hogy Elon Muskot ezentúl Alagútemberként kell-e emlegetni, vagy megmarad a jól bevált hightech hős szerepnél.