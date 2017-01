Hardverkulcsos védelmet kap a Facebook

A Facebook bejelentette, hogy támogatja a biztonsági tokenek használatát, ami azt jelenti, hogy hardveres eszközhöz lesz kötheti a fiókunk elérése – írja a Verge. A közösségi oldal egy teljesen új, korszerű megoldást is bevezetne: a mobil csak egy NFC-csip leolvasása után nyitná meg a Facebookot.

A képen látható kulcs nagyon hasonlít azokhoz, amiket a Yubico árul

Ezek természetesen nem kötelező érvényűek, csak újabb lehetőségek arra, hogy távol tartsuk a fiókunktól az idegeneket. Gyakorlatilag úgy működnek ezek a hardveres kulcsok, mint a kétlépcsős beléptetés, amikor sms-ben, hitelesítő alkalmazásban vagy emailben kapunk egy második kódot, amit a jelszó megadása után kell beírni minden új eszközön, amire bejelentkezünk. A hardveres kulcs ugyanilyen a kódot generál le.

A hardveres megoldás hátránya, hogy a tokent mindig magunkkal kell vinni, de bizonyos esetekben egyszerűbb lehet a használata, mint bepötyögni egy sms-ben érkező számsort.

Az igazán úttörő megoldás az NFC használata lehet. Ezt a rádiós átviteli rendszert használják most az érintéses bankkártyák, a modern beléptetőkártyák is. Persze az NFC csak Androidon lesz elérhető, és még bele kell építeni a rendszert az appokba is, mert most csak a weboldalon működik.