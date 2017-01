Már csak 320 milliárd forintot bukik az Alphabet a kísérletein

Az Alphabet több mint 26 milliárd dolláros forgalommal zárta 2016 utolsó negyedévét, ami 22 százalékos ugrás egy évvel ezelőtthöz képest. Még mindig a Google hozza a legtöbb pénzt, a kereső forgalma 25,8 milliárd dollárra nőt, és ebben az asztali és a mobilos bevételek mellett a Youtube is benne van. A Pixel mobilok is jól teljesítettek, de kellett is költeni a marketingjükre, hiszen a Google most merészkedik be ezzel az új saját márkanévvel az okostelefonok piacára.

Az Alphabet nyeresége 5,3 milliárd dollár volt, ami elég szerényen nőtt, csupán 400 millió dollárral.

Amióta az Alphabet az anyacég, és alatta elválasztották a Google-t a kísérleti projektektől, elég tisztán látszik a pénzügyi jelentésekben, hogy az utóbbiak mekkora terhet rónak a vállalkozásra. Az összes ilyen tevékenység 262 millió dollár forgalmat generált, ami egész jónak mondható a tavalyi 150 millióhoz képest, csakhogy mindez a vállalatnak 1,1 milliárd dollárjába került (ez kb. 320 milliárd forintnak felel meg). Ez az összeg csökkent, hiszen egy éve még 1,2 milliárd dollár volt a negyedéves mínusz, de azért kevés befektető örül az ilyesminek.

Kiszórtunk 320 milliárd forintot, az apró maradhat?

Elemzők némi aggodalmat is jeleztek azzal kapcsolatban, hogy a hangalapú keresésben néhány rivális - például az Amazon az Alexával - igencsak előre tört, és ez a Google fő tevékenységét, a hirdetési bevételeket veszélyeztetni.

Létszámban is nagyot bővült a Google, világszerte 72 ezren dolgoznak neki, míg tavaly még 62 ezer főnél kevesebben voltak.