A Dropbox megint próbál nagyot dobni

A Dropbox az itthon is népszerű tárhelyszolgáltatása mellé elindított egy közös munkára szánt jegyzetelő-szövegszerkesztő-projektmenedzselő alkalmazást is – írja a Techcrunch. A Paper nevű szolgáltatás már egy ideje kipróbálható volt bétában, de hivatalosan mostantól működik világszerte.

A cég azt igyekszik hangsúlyozni, hogy nemcsak a tartalom előállítására tervezték a Papert, hanem egyben arra is, hogy a teljes projekt menedzselésére képes legyen elejétől végig. A munkatársak közösen szerkeszthetnek benne, mindenféle tartalmat bele lehet dobálni, feladatokat lehet kiosztani a többieknek, beszélgetni a munkáról, és minden részletet egy helyen kezelni. A kész anyagokból a Paper automatikusan prezentációt is generál, és közvetlenül a böngészőből be is lehet mutatni másoknak a munkát.

A Dropbox viszont nincs könnyű helyzetben az utóbbi években. Az alapszolgáltatásának számító felhőalapú tárolás és szinkronizálás piaca ma már nagyon sűrű, és de a Paper is olyan vetélytársak mellett próbál kitűnni mint a Google, a Microsoft, vagy leginkább a Salesforce által nemrég felvásárolt Quip.