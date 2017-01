Legyen ön is Indiana Jones!

Ha mindig arra vágyott, hogy a kanapén ülve mondja meg a tutit, de az újságírók sose válaszolnak az anyázó leveleire, most eljött az ön ideje: műholdképek böngészgetésével felcsaphat házirégésznek.

Sarah Parcak műholdrégész ugyanis nyilvánossá tette a GlobalXplorer nevű szoftverét, amitől azt várja, hogy amatőr régészek tömegei segítenek majd fontos helyszínek felkutatásában és nagy felbontású képeken – írja a Wired.

Parcak úttörő szerepet játszik abban, hogy a régészet egyre több modern technológiát használ fel a régi korok kincsei utáni kutatásban. Mi is többször adtunk már hírt a munkásságáról, például amikor infrakamerákkal talált 17 piramist , Viking településre bukkant Kanadában, vagy éppen Jordániában botlott hatalmas ókori építménybe. A GlobalXplorerre ő maga csak úgy hivatkozik, mint

Indiana Jones találkozása a Google Earth-szel.

Abban is reménykedik Parcak, hogy a lépése a felbecsülhetetlen értékű kulturális kincsek védelmében is segíthet. A közösségi régészkedés mellett a szoftver ugyanis a földtörténeti léptékű házmestertempót is lehetővé teszi, hogy könnyebb legyen leleplezni a műkincsrablókat.

Fotó: GlobalXplorer

A GlobalXplorer hasonlóan működik, mint egy online játék, ezzel is motiválva a felhasználókat. Térképészeti vagy GPS-adatokat viszont nem ad ki nekik, nehogy valaki maga is fosztogatáshoz kapjon kedvet. Ha valamelyik lelkes amatőr talál valami érdekeset, az adatokat az érintett országok kormányai és profi régészek kapják meg, hogy feltárhassák a helyszíneket. A munkálatokról pedig a közösségi médiában fognak beszámolni, és ezzel be is zárult a nagy közösségi kutatói kör.

Maga a szoftver tavaly elnyerte a népszerű előadásokat szervező TED egymillió dolláros díját, és a TED, illetve a National Geographic és a Digital Globe nevű térképészeti cég segített is a fejlesztésében.

Itt megnézhetik Parcak egy tavaly őszi TED-előadását is, amelyben a perui civilizáció után műholdas kutatásról beszél: