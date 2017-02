500 milliót kell fizetnie a Facebooknak az év technológiai perében

Félmilliárd dollár kártérítést kell fizetnie a Facebooknak egy kártérítési perben, amit még a Zenimax játékkiadó cég indított az Oculus nevű, VR-szemüveget gyártó cég ellen. Hogyan kerül a képbe a Facebook? Hát úgy, hogy 3 éve felvásárolták az Oculust. A kártérítés összegét szerda este hozták nyilvánosságra.

A tét eredetileg 2 milliárd dollár volt, ennyit követelt a Zenimax, szerintük azért, mert az Oculus úttörő VR-szemüvege tőlük ellopott technológiára épül. A 2 milliárdos kártérítési összeg pontosan megegyezett azzal az árral, amit 2014-ben a Facebook fizetett a cégért.

A tárgyalás január elején kezdődött, tanúként meghallgatták már a programozólegenda John Carmackot, a Doom és a Quake egykori vezető kóderét. Carmack korábban a Zenimax alkalmazottja volt (ez a cég a tulajdonosa az id Software-nek, amit annak idején Carmack alapított), most pedig az Oculus technikai igazgatója.

Maga Mark Zuckerberg is tanúskodott az ügyben, valamint meghallgatták az Oculus alapítóját, Palmer Luckeyt is, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy titokban egy Donald Trumpot támogató troll oldalt finanszítozott az elnökválasztási kampány alatt.

A Zenimax azt állította, hogy Carmack, és később még öt id-programozó leigazolásával az Oculus olyan technológiáknak jutott a birtokába, amelyek az ő tulajdonukat képezik, és Carmackék megsértették a munkaszerződésüket, amikor ezeket használták az Oculus VR-szoftverében. A Facebook szerint a vád abszurd volt, a Zenimax egyszerűen bosszút akart állni, mert a legjobb programozóik, és maga az Oculus a közösségi oldalt választotta helyettük (annak idején a Zenimax is potenciális befektető volt a VR-cégnél, de végül elálltak az üzlettől).