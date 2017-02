Miért tűnt el a szmogtérkép az Időképről?

Szerda reggelre eltűnt az Időkép.hu szmogtérképe, egész pontosan a térkép ott van, csak a helyzet súlyosságát értelmezni segítő színek hiányoznak. Nekünk László írt, akiben felmerült, hogy vajon miért éppen most állt le az oldal, amikor fontos lenne, hogy látsszon, mi a helyzet.

Megkerestük az Időkép üzemeltetőit, akik elmondták, hogy tényleg csak átmeneti, akár már szerda estére megoldódó helyzetről van szó, és az oldal nem állt le, az egeret a mérőpontok fölé mozgatva látszanak az adatok. Szente-Varga Bálint, az oldal alapító-tulajdonosa szerint „szakmai észrevételek alapján” módosítanak a megjelenítésen. „A mérőpontoktól távol eső helyek nem lesznek kiszínezve” – ment bele a részletekbe az Időkép alapító-tulajdonosa.

Nem fog megszűnni, és nem lesz kék-zöld a legnagyobb szmog alatt.

Arra, hogy miért éppen most kell ezt meglépni, elég egyszerű a magyarázat: most, mikor sokan nézik, és használják hivatkozási alapnak az oldalt, a szokottnál is fontosabbá vált, hogy a megjelenítés ne csak érthető, de a lehető legpontosabb is legyen.

Valószínűleg összefügg, hogy kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja adott ki egy közleményt arról, hogy a tőlük átvett referenciaadatok „egyes [...] magánszolgáltatók” megjelenítésében „megtévesztőek lehetnek még akkor is, ha az OLM adatokra hivatkoznak”. A közlemény ugyanakkor nem nevesíti a szolgáltatókat, és nem említi meg az Időképet sem. Az OLM-nek van saját térképe is, itt a megjelenítés értelmezésének könnyedségét teljesen alárendelik a pontosságnak: az adatokat az egyes mérőpontokat jelző ikonokra kattintva kapjuk meg, bár itt is színek jelzik a levegő minőségét.