Google-asszisztenst mindenkinek!

A Google tavaly novemberben kezdte árulni a Pixel mobilokat, ezzel vetettek véget a népszerű Nexus-sorozatnak. A Pixel egyik legnagyobb újítása, hogy beépítették a Google mesterséges intelligenciáját, az Asszisztenst.

A Google-asszisztens egy hanggal irányítható segítő, amelytől mindenfélét lehet kérdezni és sok mindenre lehet utasítani. Nagyon hasonlít a Google Nowra, de a legfőbb különbség a kettő között, hogy az Asszisztens válaszolgat is, úgy lehet vele beszélgetni, mint egy emberrel.

Ezt eddig csak a Pixel mobilokba tették (és persze a Google Home-ba is, de az nem telefon). Vannak olyan hírek, hogy az LG G6-ban is lesz. És a legújabb, hogy a Google gondol régebbi hűséges vásárlóira is és néhány régebbi Nexusba is beleteszi.

Persze nem a legrégebbikbe, hiszen azok hardvere nem biztos, hogy megbirkózik az Asszisztens igényeivel. De például a Nexus 5x-be és a 6P-be tervezik valamelyik következő frissítéssel.