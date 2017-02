Hajlított kijelzős laptopot gyártana az Intel

A techcégek által benyújtott szabadalmi kérelmekből nagyon sokat megtudhatuk arról, hogy mire készülnek ezek a cégek, milyen termékekben gondolkodnak, milyen újításokat szeretnének bevezetni. Az Intel mérnökei például úgy tűnik, hajlított kijelzős laptopon agyalnak.

Ráadásul nem is egyszerű laptopot szeretnének gyártani, hanem a most népszerű kettő-az-egyben laptopot. Ezek azok a gépek, amelyeket hagyományos laptopként és tabletként is használhatunk.

És ugye a hajlított kijelző, amit laptopban még el is tudunk képzelni, nade egy hajlított kijelzős tablet már egészen furcsának hangzik. Persze lehet, semmi nem lesz az egészből, hiszen egyelőre még csak szabadalmat szeretnének bejegyezni erre.