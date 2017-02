Kiszivárogtak az első képek a Windows 10 Cloudról

Egészen mostanáig a Microsoft úgy próbált harcolni a Google Chromebookjai ellen, hogy nagyon olcsó Windowsos laptopokat gyártott. Úgy tűnik, most új operációs rendszerrel száll csatába a Google olcsó laptopjai ellen, amelyek főleg az amerikai iskolákban népszerűek.

Ez a microsoftos operációs rendszer lenne a Windows Cloud (vagy Windows 10 Cloud, az elnevezés még nem egyértelmű). Ez az oprendszer valójában a Windows 10 egy változata, és a Chrome OS legyőzésére fejlesztik. Nagyjából hasonlóan működik, mint a Windows 10, de nem futnak rajta átlagos Windows alkalmazások.

Ehelyett csak a Windows Store-ban található Universal Windows Platform alkalmazások futnak az operációs rendszeren. Ha mást próbál futtatni a felhasználó, figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Az átlagfelhasználónak ez inkább hátrányként jelentkezik, de az iskolákban pont hogy előnyként (legalábbis biztonsági szempontból) fogják fel, hogy nem lehet bármit a gépre telepíteni. Emiatt is népszerű a Chrome OS a tanárok körében.

Erről a Windows Cloudról láthatjuk most az első képeket. Azt még nem tudni, hogy mikor tervezik piacra dobni az első ilyen operációs rendszerrel felszerelt laptopokat, de valószínűleg hamarosan. Azért is gondolják ezt a szaklapok, mert az iskolák nem az utolsó pillanatra hagyják költségvetésük megtervezését és a Microsoftnak még azelőtt be kell mutatni az alternatívát, mielőtt még elköltenék a jövő évi gépbeszerzési keretet.