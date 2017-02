Meghülyítette egy reklám a Google Home-okat

A Super Bowl alatt a Google is vásárolt reklámidőt és persze legújabb termékét a Google Home-ot hirdette. A szokásos képsorok, szerető család találkozik otthonában, ölelkezés, áradó szeretet, minden ami kell. És a Google Asszisztens üdvözli az egybegyűlteket. Valaki azt mondja, Okay, Google, az ismerős fények felvillannak.

És ekkor több millió háztartásban a felhasználók Google Home eszközei összezavarodtak.

A The Verge szakírójának a készüléke például annyit mondott, hogy valami hiba történt, nem érti mit akarnak tőle. De a Twittert is elárasztották a felhasználók posztjai, amelyben arról számoltak be, hogy készülékeik válaszoltak a tévéreklámnak.

Nem ez az első eset, hogy egy tévében sugárzott hirdetés összezavarja a hanggal irányítható központokat. Néhány hónapja az Amazon Echo nevű hasonló készüléke viselkedett hasonlóan.

Ezek után már tényleg az jön, hogy valamelyik népszerű sorozatba valamelyik író beleírja a Google Home-ot és az OK, Google után valami oltári nagy trollkodást ad parancsba, mondjuk hogy játssza le a Modern Talkingtól a Cheri cheri ladyt teljes hangerőn. És Google Home-ok milliói hajtják majd végre a parancsot.