A Dragunov a monszunt és a -50 fokot is bírja

A hadseregekben használt fegyverek strapabírósága fontos kérdés, egész hadműveletek vagy akár hadseregek járnak rosszul, ha egy fegyverről csak élesben derül ki, hogy hoppá, hát az esőt azt annyira nem szereti.

Az orosz hadseregben rendszeresített „Dragunov”, vagy rendes nevén SzVD félautomata mesterlövészpuska legendásan strapabíró típus, és most kikerült egy videó, hogy ezt hogy ellenőrzik le még azelőtt, hogy a csapatoknak elküldenék a fegyvereket.

Nyilván nem az összes legyártott darabot vetik alá a videón látható teszteknek, de mindenképp érdemes látni, hogy az eredetileg Jevgenyij Dragunov tervei alapján a Kalasnyikov konszern gyáraiban készülő fegyver milyen tortúrát bír ki különösebb szenvedés nélkül.

A videón egy extrém esőteszt látható, illetve az, hogy a fegyvert mínusz 50 fokra hűtik, és aztán lőnek vele. Érdekesség, hogy a töltött tárakat is beteszik a mélyhűtőbe, fokozva ezzel a hibalehetőségek számát, de egy fegyverrendszer csak akkor van jól letesztelve, ha a hozzá használt kiegészítőket, például a lőszert magát is tesztelik – erről az USA és az 1960-as évek végén rendszeresített M16-os sokat tudna mesélni. Ott ugyanis csak addig működött jól a puska, amíg nem vezettek be egy nem elég körültekintően letesztelt lőszert, ami használhatatlanra koszolta a dzsungel közepén nehezen karbantartható fegyvert.

A fenti videóból persze az nem derül ki, hogy a -50 Celsius-fokra lehűtött, aztán minden átmenet nélkül többször is elsütött fegyver élettartama mennyivel rövidül az ilyen extrém terheléstől, és arról sem esik szó, hogy változik-e a fegyver pontossága. Valószínű viszont, hogy a kiképzésen már szó esik ilyesmiről, vagy ha nem, az orosz katonáknak bőven van lehetőségük kitapasztalni, mi minden változik meg -50 fokos zimankóban.