A legtöbb okostévé követi felhasználóit

A Vizio tévéket gyártó cég 2,2 millió dolláros bírságot kapott a fogyasztóvédőktől, mert monitorozták a felhasználók tévénézési szokásait és erről nem tájékoztatták őket. A probléma, hogy a Vizio tévékben alapból bekapcsolják ezt a funkciót.

A Vizio személyes adatokat is gyűjtött, másodpercre pontosan meg tudták volna mondani, ki mit néz éppen. Ezeket az adatokat aztán összevetették a nem, kor, bevétel, családi állapot, végzettségi adatokkal és máris remek adatbázist építhettek a felhasználókról.

A fenti adatokat elemző cégeknek adták el, amelyek személyre szabott hirdetésekkel árasztották el a tévénézőket. Amikor kiderült, óriási volt a botrány, perek indultak a cég ellen, és azóta ki is kapcsolták a felhasználók követésének lehetőségét.

Valószínűleg a többi gyártónál sem jobb a helyzet, ezért a Wirecutter utánajárt annak, hogy mi a helyzet a többi okostévét gyártó cégnél. A Samsung tévéiben létezik egy SyncPlus nevű követőszolgáltatás, amelyet valószínűleg mindenki bekapcsol a tévéje telepítésekor. De kikapcsolható a beállítások menüben, ha valaki nem akarja, hogy kövessék tevékenységét.

Az LG új, webOS-alapú tévéiben nem találtak ilyen eszközt, de a régebbiekben a LivePlus tudta követi a tévéhasználati szokásokat. Ezt is a beállítások menüben kell kikapcsolni. Ugyanez a helyzet a Sonynál is, itt a Személyes beállítások menüben lehet megnézni, be van-e kapcsolva a funkció. De a többi gyártónál is érdemes ellenőrizni a menüben, követi-e tevékenységünket, ha ez zavarja a felhasználókat.