Rénszarvasokkal gyakorlatozott az orosz hadsereg

Pont ma adtunk hírt arról, milyen ijesztően jól működik az orosz hadsereg Dragunov mesterlövészpuskája (az elégedetlenkedőknek: csapattámogató lövésznek szánt hadi öntöltő puskája) a -50 Celsius-fokos zimankóban is, és tessék, hol rendezett a minap hadgyakorlatot az orosz hadsereg? Hát persze, hogy Murmanszkban, sarkvidéki körülmények között.

A hadgyakorlat több szempontból is érdekes volt. Egyrészt azért, mert a katonák nemcsak a ma bevett járművekkel gyakoroltak, de kutya- és rénszarvasszánra is felültek, ami elsőre talán túlságosan pesszimista forgatókönyvnek tűnhet, egész addig, míg nem tudjuk, hogy a II. világháborúban a szovjetek nagyjából 10 ezer rénszarvast használtak. Főleg szállítási feladatokra, sérültek kimentésére illetve felderítés során vetettek be a nagy hóban a lovaknál jóval magabiztosabban mozgó szarvasokat, így nem is olyan fura, hogy az orosz hadsereg sem veti el a lehetőséget.

A másik érdekesség, hogy míg a nyugati országok sarkvidéki bevetések esetén fehér-szürke álcafestést applikálnak a fegyverekre, addig az oroszok nemes egyszerűséggel betekerik valami fehérrel, amit be lehet. A fegyvereknél maradva látszik, hogy a gyakorlatok során az éleslövészet mellett volt olyan is, mikor vaktölténnyel durrogtatva szimulálták a harcot az orosz katonák a nagy hidegben.

És hogy mi szükség van a sarkvidéki képességek megőrzésére akkor, mikor a világ forró zónái mostanában jellemzően inkább sivatagok környékén vannak? A pesszimisták (vagy a realisták, majd kiderül) szerint a nagyhatalmak legközelebb az északi sarkvidék visszahúzódó jege helyén könnyebben kitermelhető nyersanyagokon kapnak majd össze, és hát arrafelé pont hideg van.