Pár nappal ezelőtt közzétett fényképekkel mutatta be Mark Zuckerberg a Facebook által 2014-ben megvásárolt Oculus kutatólaborját, egyúttal közölve, hogy már a második süketszobát (angolul: anechoic chamber) építik a cég redmondi székhelyén.

A virtuális és kiterjesztett valóság tökéletesítésén dolgozó kutatómérnökök különféle optikai, szemmozgáskövető, testtérképező feladatokon dolgoznak, közölte a Facebook alapítója a saját Facebook oldalán. A cél, hogy a közeljövőben a mainál sokkal kisebb, könnyebben hordozható VR-szemüveget gyártsanak, a szoftvertechnológia pedig olyan szintre jusson, hogy a virtuális és kiterjesztett valóságban az interakciók olyanok legyenek, mint a való életben. Az egyik képen Zuckerberg egy olyan kesztyűt próbál fel, amivel virtuális térben lehet rajzolni, gépelni, vagy éppenséggel pókfonalat lődözni, mint Pókember.

5 Galéria: Süketszobákban csiszolják tökéletesre az Oculust Fotó: Mark Zuckerberg / Facebook

Zuckerberg egy másik képpel bemutatta a cég építés alatt álló második süketszobáját, amiből egyúttal ki is derült, hogy van már nekik egy első, már elkészült hanglabor is, ahol olyan nagy a csend, hogy az emberi test saját zajai már-már elviselhetetlen erősségűvé válnak a fül számára. (Érdemes az Index két évvel ezelőtti riportját elolvasni a BME laborjáról.) Az ehhez hasonló teljesen zajmentes süketszobákban többek között mikrofonokat, hangszórókat, antennákat, különféle elektromágneses érzékelőket lehet tesztelni. Űrhajók és műholdak műszereinek vizsgálatára is használják a világ űrügynökségei a hasonló, gyakran csarnokméretű süketszobákat. A Facebook-vezér egyelőre bővebbet nem közölt, hogy pontosan milyen célokat szolgál majd az Oculus két hangtalan laborja.

Egy harmadik képen egy úgynevezett tisztaszobát láthatunk – szintén alapvető létesítmény az űriparban –, amibe a rendkívül kényes elektronikus berendezések, és optikai eszközök védelme érdekében még egy porszem se kerülhet, erről speciális légszűrők és szigorú öltözködési szabályok gondoskodnak. Végül látunk még egy gyémántfejes CNC maróberendezést is, ami egyike a lencsecsiszoló részleg precíziós szerszámainak.

Az Oculus-t megvásároló Facebook elkötelezett a hosszú távú VR-fejlesztések mellett, a szoftveres megoldások tökéletesítése mellett a hardverben, azaz a kijelzők, a lencsék, a hangzás, az irányítás terén is komoly fejlesztések várhatók a következő években.