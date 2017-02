Elon Musk: Kiborgokká kell válnunk, különben elsöpörnek a gépek

Elon Musk a Tesla nyitóeseményére érkezett az Egyesült Arab Emírségekbe, ahol két autószalont is nyitnak, valamint elektromos töltőállomások építését is tervezik. De ha már ott járt, felszólalt a World Government Summit konferenciáján is.

Meglehetősen apokaliptikus víziót vázolt Elon Musk hétfőn, a World Government Summit nonprofit szervezet találkozóján Dubajban, derül ki a CNBC tudósításából. A Tesla és SpaceX futurisztikus elképzeléseiről híres főnöke az ember-gép kapcsolatról alkotott jövőképét osztotta meg a jelenlévőkkel. Musk szerint a közeljövőben a mesterséges intelligenciák (AI) egyre nagyobb szerephez jutnak, és az ember, abban a formában ahogy ma létezik, el fog jelentéktelenedni.

Elon Musk mesterséges intelligenciákkal kapcsolatos aggodalmai eddig is ismertek voltak, és már korábban is beszélt arról, hogy az emberi fajnak tovább kell fejlődnie, és miképp kell a társadalomnak reagálnia az AI felől érkező fenyegetésre. Ezúttal arról is szót ejtett, hogy a “mély AI” meghaladhatja az önvezető autók és társaik intelligenciáját, és valamiféle “mesterséges általános intelligencia” fejlődhet ki, ami okosabb lesz a legokosabb embernél is, ez pedig veszélyes helyzetet teremthet.

Az embereknek eggyé kell válni a gépekkel, hogy afféle kiborggá váljanak, szögezte le Musk. “Egy idő után a biológiai és a digitális intelligencia össze fog olvadni. Ez leginkább az agyunk és a digitális énünk közti kapcsolat sebességén, sávszélességén múlik majd” – fogalmazott Musk, aki rávilágított, hogy míg a gépek egymás közt másodpercenként több billió bites sebességgel tudnak kommunikálni, addig az ember és gép közt jelenleg pár tucat bit/másodperces sebességről lehet beszélni: körülbelül ilyen gyorsan tud egy átlagember gépelni mondjuk a mobiltelefonján.

Musk szerint abba a korba léptünk, amikor az AI széles körben való elterjedése azzal fenyeget, hogy az ember haszontalanná válik, ezért nincs más hátra, mint eggyé kell válnunk a gépekkel. “Valamiféle szélessávú agyi interfész, egy új agykéreg segít majd elérni az emberi és gépi intelligencia közti szimbiózist, és talán a kontroll és a hasznosság kérdéseire is választ ad majd.” Aki nem akarja például elveszíteni a munkáját az egyre fejlettebb AI-k miatt, az rá fog kényszerülni erre a lépésre, hangsúlyozta Musk.

Az AI közvetlenül emberek munkáját teszi szükségtelenné már maholnap, fejtegette Musk. Az önvezető autók – amik fejlesztésében cége, a Tesla is élen jár – húsz éven belül feleslegessé teszik a sofőrök munkáját, ami önmagában tömeges munkanélküliséget eredményez globálisan. “Rövidtávon az önvezető autók hatása lesz a legérzékelhetőbb. Sokkal gyorsabban fog végbemenni a váltás, mint azt az emberek gondolják, és kényelmi szempontból remek lesz. Azonban rengeteg embernek az a munkája hogy autót vezet, azt hiszem az egyik legelterjedtebb munkalehetőség jelenleg a sofőrködés. Egyszóval ki kell majd találnunk, hogy milyen feladatokat adjunk ezeknek az embereknek.”