Tovább húzgálja a Microsoft bajszát az Amazon

Hétfő délután az Amazon bemutatta legújabb szolgáltatását, a “Chime” névre keresztelt felhőalapú céges kommunikációs szolgáltatását. Az Amazon ezzel a lépéssel az idáig leginkább a Microsoft (Skype illetve Skype for Business) és a Cisco (Spark) által uralt üzleti szoftverek piacán szeretne magának helyet találni.

A Chime használatával a cégek tökéletes hangalapú, videós és szöveges kapcsolatot tarthatnak fenn partnereikkel, illetve saját munkatársaikkal, írja az Amazon közleménye. Az Amazon azt ígéri, hogy az online értekezletek, telefonos és videokonferenciák, a csoportos csevegések, és különféle tartalommegosztások egyszerűbbek és sokkal hatékonyabbak lesznek a Chime-nak köszönhetően. Az amazonos appokon keresztül elérhető szolgáltatás kristálytiszta hangot, HD videót biztosít majd asztali és mobil eszközökön is, az Amazon szerint mindezt fennakadás nélkül, mivel a szolgáltatás teljes egészében a cég szerverein és eszközparkján fut majd, az előfizetőknek nem kell semmiféle bonyolult hardvert vagy szoftvert beüzemelni a használatához.

A Chime az Apple-boltban

Az Amazon a biztonságra is nagy hangsúlyt fektet, közleményükben arról biztosítják leendő ügyfeleiket, hogy az adatközpont és az azt kiszolgáló hálózati struktúra a legszigorúbb biztonsági elvárásokat szem előtt tartva épült fel. A Chime használatához nem lesz szükség hosszú pinkódokra, jelszavakra, a megfelelő applikációt telepítők egy mozdulattal tudnak csatlakozni a mítingekhez. Az Amazon azt is ígéri, hogy az iOS, Android, Windows, és MacOS platformokon egyaránt elérhető Chime-appok folyamatosan szinkronban lesznek egymással, így akár egy konferencia közepén is gond nélkül lehet mobil eszközről asztali gépre oda-vissza váltani.

A három csomagban (Amazon Chime Basic, Plus és Pro) megrendelhető szolgáltatásért a belépett felhasználók alapján fizetnek havidíjat a cégek, minimum díj nincs. Az Amazon új szolgáltatásának a Skype és a Spark mellett a Google Hangouts és a LogMeIn GoToMeeting társaságában kell majd helytállnia a versenyben.