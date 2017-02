Churchill már 1939-ben foglalkozott a földönkívüli élettel egy esszében

Miközben a legfontosabb csatájára készült a náci Németország ellen, egy nemrég előkerülő esszéből kiderült, hogy Winston Churchillnek még arra is volt kapacitása, hogy a földönkívüliekről elmélkedjen - írja a New York Times.



1939 október 16-án, amikor már hetek óta hadban álltak a németekkel, egy lapkiadónak küldött levelében ír hosszasan a találgatásairól a földönkívüliekkel kapcsolatban az angol miniszterelnök. Churchill maga annyira hitt az idegenek létezésében, hogy egy állítólagos ufóészlelést 50 évre titkosított, hogy megelőzze a tömegpánikot.

Fotó: AFP





Az "Egyedül vagyunk az univerzumban?" című 11 oldalas esszében tudományos oldalról megközelítve foglalkozik a témával, legalábbis ezt állítja azon kevés emberek egyike, aki olvasta az esszét teljes terjedelmében. Mario Livio a Nature magazinban írt többek között erről, valamint arról, hogy Churchill aktívan érdeklődött a tudományok iránt és több esszéjéből is kiderül, hogy nyitott és nagyon modern gondolkodású ember volt, aki sokat foglalkozott az evolúcióval és a sejtbiológiával is. Az esszében Churchill valószínűnek tartja, hogy létezik élet a földön kívül, megelőzve több mint húsz évvel Frank Drake csillagászt, aki ezzel a gondolattal 1961-ben állt ki elsőként.



Az esszé még 1980-ban került a londoni Churchill Múzeumba, ahol évtizedeken keresztül átsiklottak rajta, azonban a tavaly kinevezett új igazgató, Timothy Riley felfedezte, és megosztotta a tartalmát pár tudóssal. Az előkerülése után két másik verzió is felbukkant más angol archívumban, így kiderült az is, hogy az esszét még az ötvenes években is többször javította.



Esszéjében az írja, hogy nem tartja magát annyira önteltnek, hogy azt gondolja, hogy az ő naprendszere az egyetlen, amelyhez bolygócsoport tartozik.



Churchill élete során több mint 30 millió szót írt le. Ebbe beletartoznak politikai beszédek, egy afrikai úti beszámoló, egy könyv az olajfestészetről, de írt 15 évesen egy esszét Oroszország képzeletbeli megtámadásáról. Írói munkásságáért 1953-ban irodalmi Nobel-díjat is kapott.