Magyar cég tesz rendet az okosotthonok piacán

A jövő itt van, csak még megfizethetetlen, írtuk tavaly az automatizált otthonokról. Ez most sincs másképp, bár vannak már olyan próbálkozások, amelyek szélesebb rétegeknek tennék elérhetővé az okoskütyüket a háztartásban.

Az okosotthon ugye arról szól, hogy kényelmesebbek legyenek a mindennapok: az állandó tevékenységet automatizálják. Például ha napkelte előtt ébredünk, akkor fokozatosan legyen világosabb a szobában, vagy amikor hazaérünk, akkor fogadjon világítás a nappaliban, szólaljon meg a kedvenc zenénk a hangszórón. Vagy egy még bonyolultabb példával, ha az időjárás előrejelzés szerint esni fog, akkor csukja be a tetőtéri ablakokat és állítsa le az automata locsolót a kertben.

Kényelmessé teszik az életet az ilyen megoldások, de van egy nem elhanyagolható probléma. A gond ezekkel a rendszerekkel, hogy zártak és egy cég termékeihez kötik a felhasználót. Kivéve persze, ha a felhasználó maga képes apránként összeszedni és összerakni az egészet, de erre kevesen szánják rá az időt és energiát. A legtöbben azt szeretnék, ha könnyen beépíthető és megtervezhető lenne otthonuk automatizálása.

Nagyon kevés az olyan cég, amely több különböző terméket is képes egységes rendszerbe fogni. Eddig főleg vezeték nélküli megoldásokban gondolkodtak az ilyen eszközöket gyártók, de az árban ők sem tudtak annyira lemenni, hogy szélesebb tömegeknek is elérhető árú termékeket tudjanak adni.

Egy magyar vállalkozás teljesen új oldalról közelíti meg a kérdést, ők vezetékes rendszerben gondolkodnak, de vezeték nélküli megoldásokat is tudnak integrálni. A Chameleon nevű cég olyan megoldást fejleszt, amelynek végpontja bármely már meglévő intelligens irányítóközponthoz csatlakoztatható. Tehát ha a felhasználó Google Home-ot, Apple HomeKitet, Alexát vagy bármilyen más terméket használ, összekapcsolható vele. Ezzel egyből ki is lőtték az egyik legdrágább részét a rendszereknek, a központi egységet és az irányítószoftver lefejlesztésének költségét.

Mondhatjuk úgy is, hogy a Chameleon rendet próbál tenni a különféle szabványok és rendszerek piacán. Hidat képeznek a különböző eszközök között, vagyis feldolgozzák és lefordítják az érkező jeleket és úgy alakítják át, hogy a meglévő központi egység értse azokat.

Nézzünk egy példát, hogy érthetőbb legyen. A felhasználónak van egy Google Home-ja, amely ugye egy hanggal irányítható központi egység. Ezt már most össze lehet kapcsolni néhány kiválasztott gyártó termékével, például a Nesttel, a Samsung SmartThings rendszerével vagy a Philips Hue lámpáival. A gond ugye az, hogy elég kevés ilyen eszköz van még, ráadásul még nincs megoldás például légkondicionáló, riasztó, az összes lámpa, ajtózár, kerti locsolóberendezés, redőnymozgatás hozzácsatolására. Vagy azokra a kívánságokra, amelyek teljesen egyediek.

A Chameleon megoldásával azonban mindez a Google Home-hoz kapcsolható, teljesen függetlenül attól, hogy az adott termékeket ki gyártotta. A lényeg, hogy kommunikálni tudjanak a Chameleon központi egységével, onnantól kezdve az ő dolga érthetővé tenni a jelet a Google Home-nak.

Ez a megoldás azért is előnyös, mert ha például egy kisebb cég termékeinek megszűnik a támogatottsága, vagy egyszerűen megszűnik az okosotthon platform gyártója, akkor sem kell mindent kidobni. A Chameleon rendszerébe úgy integrálhatják az eszközöket, hogy azok a gyártó megszűnése után is működőképesek maradnak.

Ezt úgy oldják meg, hogy például konnektorok, lámpakapcsolók mögé apró relédobozokat tesznek, ezeket hozzákapcsolják az adott szobában lévő hubhoz, majd az összes hubot egy központi egységhez irányítják. Ezt a központi egységet ismertetik fel a Google Home-mal és máris átadták az irányítást nekik. A kommunikáció vezetékes, de nem az elektromos hálózaton zajlik, egy extra kéteres kábelt kell behúzni a hálózatba.

Emiatt a plusz kábel miatt a régebbi lakásokban csak felújításnál lehet kiépíteni a rendszert, de az újabb építésű, megfelelően becsövezett ingatlanokba kisebb átalakítással is megoldható a plusz kábel behúzása. Pont ezek miatt a cég főleg építtetőkkel tárgyal, a céljuk, hogy az újépítésű lakások már elő legyenek készítve az okosotthonos megoldásokra, minimális ráfordítással valódi automatizmust kapjanak a felhasználók.

A Chameleonnak még az az előnye, hogy olcsóbb is a versenytársakhoz képest. Azért tudnak olcsóbbak maradni, mert ők nem fejlesztenek felhasználói szoftvert, nincsenek saját hardvereik (az említett reléken, hubokon és központi egységeken kívül). A központi egység és a hubok néhány tízezer forintért vásárolhatók meg, a konnektorok mögé szerelhető relék is 15 ezer forint alatt vannak. A kábelek behúzását bármelyik villanyszerelő képes elvégezni, innentől kezdve már csak a meglévő okosotthonos eszközöket kell a központi egységhez csatlakoztatni. A rendszert akár egy lámpával is el lehet indítani és folyamatosan bővítgetni, tehát nem kell egyszerre kifizetni több száz ezer forintot, kicsiben is el lehet kezdeni.

A Chameleon négy éve fejleszti a rendszert, idén már a CES-en is bemutatkoztak, de európai kiállításokon is voltak már. Magyarországon már több ingatlanfejlesztővel tárgyaltak, az első ilyen társasházakat már építik. De külföldön is terjeszkednének, mert úgy látják, hasonló, tehát minden rendszer magába intergálni képes megoldások külföldön sincsenek.