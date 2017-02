Gyűlölni fogja a Facebook friss újítását

Tovább hangolja a Facebook a felhasználók videófogyasztási szokásait, derül ki a közösségi oldal február 14-i fejlesztői blogposztjából. Arra hivatkozva, hogy az emberek egyre több és több mozgóképes tartalmat osztanak meg és fogyasztanak Facebookon, újabb változtatásokat léptetnek életbe a falunkon megjelenő videókkal kapcsolatban. Ahogy a poszt fogalmaz: az újításoknak köszönhetően gazdagabb, lebilincselőbb és rugalmasabb élmény lesz a facebookos videónézés.

Ez első és talán legsokkolóbb változás az lesz, hogy amint egy videóhoz érünk görgetés közben, az automatikusan elindul, mégpedig rögtön hanggal. Ez utóbbi bekapcsolását a Facebook mérnökei szerint az indokolja, hogy az emberek elvárják, hogy egy videónak hangja legyen lejátszáskor. Állítólag ezt már tesztelték, és pozitív visszajelzéseket kaptak, úgyhogy lassan mindenki számára élesítik ezt a funkciót.

Annyiban lesz emberbarát a rendszer, hogy nem rögtön max hangerőn kezd nyüszíteni az ismerősünk csivavája, hanem a le-fel görgetéssel arányosan hangosodik illetve halkul majd a felvétel. Azt is ígérik, hogy ha le van némítva az eszköz, amin épp facebookozunk, akkor természetesen nem lesz hangja a videóknak sem. A hanggal induló videóktól rettegőknek azt is megsúgták, hogy a Beállítások menüpontban ki lehet majd kapcsolni ezt a funkciót. SEGÍTÜNK: ITT KELL MAJD KERESNI A KIKAPCS GOMBOT.

Újdonság lesz az is, hogy a függőleges vidókat ezután eredeti méretükben, formájában vágatlanul jeleníti majd meg az oldal, alkalmazkodva ezzel a telefonos videókészítés globális trendjeihez. A hosszabb videókat ki lehet majd passzintani szélre, és miközben tovább scrollozunk az oldalon, azok lekicsinyítve ott maradnak és továbbpöröghetnek (a YouTube appja már tudja ezt a funkciót, de a desktop Tumblr is jó ideje így működik). Sőt, Androidos eszközökön a videó megtartható a képernyőn azután is, hogy az appból kiléptünk.

Ezeken kívül még egy fontos újítást vezet be a Facebook: jön az okostévékhez kifejlesztett “Facebook Video App”. Az Apple TV, Amazon Fire TV, Samsung Smart TV és egyéb tévékhez készült, hamarosan letölthető applikációval a lakásunkban lévő tévén is nézhetjük a Facebookon megosztott videókat. Tavaly vezették be a lehetőséget, hogy Facebookon lévő videót okostévére is lehet streamelni, most erre dedikált app kínál majd jóval több lehetőséget.