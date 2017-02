A 4k már kevés a Panasonic fényképezőgépének

A Panasonic Frankfurtban teljes idei termékválasztékát bemutatta, legjobban mégis egy fényképezőgépre büszkék. Akárkivel beszéltünk a cég kiállításán, mind a Lumix GH5-öt említették, mint a vállalat legfontosabb termékét az idei felhozatalból.

A tükör nélküli cserélhető objektíves GH5-öt januárban mutatták be hivatalosan a CES-en, de még mindig nem kapható, csak néhány percre tudtuk mi is a kezünkbe venni, hogy kipróbáljuk újdonságait. Érdekes, hogy a GH5 elődje már több mint három éves, nem siették el az utód megalkotását, nem tartották magukat a minden évben új terméket mutatunk be íratlan szabályához.

Talán a legfontosabb változás a GH4-hez képest, hogy a 16,06 megapixeles érzékelő helyét egy 20,3 megapixeles szenzor veszi át. Ehhez egy teljesen új jelfeldolgozó társul, aminek eredményeként elképesztő autófókusszal bír a fényképezőgép.

A gépet csak néhány percig foghattuk a kezünkben, ráadásul berendezett körülmények között próbálhattuk ki, így részletes tesztet most nem tudunk írni, csak pillanatnyi élményekről tudunk beszámolni. Ami rögtön feltűnt, az a hihetetlen gyorsaság, és az ezzel együtt járó fókuszálási képesség.

Az előadók a képstabillizálást emelték ki, azt állították, hogy remegő kézzel, akár éjszaka is lehet jó minőségű fényképet készíteni a géppel. Ehhez az öt Dual I.S. képstabilizáló és a kéttengelyes optikai képstabilizáló siet a segítségünkre. Ez a rendszer a nagyobb mozgásokat is képes kiszűrni, így a képek és videók viszonylag stabil kézzel készült felvételek érzetét keltik.

A bemutatón a fényképezőgép sorozatképgyártási képességét hangsúlyozták. A GH5 bekapcsolt állapotban folyamatos vevőfunkcióban van. Ez azt jelenti, hogy minden pillanatban figyel, és ha megnyomjuk a kioldógombot, akkor a kioldás előtti és utáni harminc képet rögzíti a memóriában. Vagyis a felhasználónak nem kell attól félnie, hogy lemarad valamilyen fontos eseményről, az így rögzített összesen hatvan képből akármennyit kiválaszthat mentésre.

Ez tényleg jó funkció, mert amikor például egy gyertyát elfújni készülő gyereket fényképezünk, nagyon nehéz elkapni a pillanatot, akármilyen gyorsak vagyunk. De ha a gomb lenyomásának pillanatában már van harminc felvételünk, akkor elképzelhető, hogy közte van az is, amelyiken a gyerek épp elfújja a gyertyát.

Mondani sem kell, hogy a GH5 4K videókat is képes felvenni, ezt nagyon sokszor hangsúlyozták a bemutatón, úgy tűnik, nagyon fontos ez a Panasonicnak. De még ezen is továbbléptek, a készülék már 6K videókat is fel tud venni, ami ugye sokkal jobb minőségű filmet jelent. A gép 4K-ban 60 képet vesz fel másodperceknél, de választható a 6K mód is, itt 30 kép/másodperc a kapacitás.

Még érdemes megjegyezni a Lumix GH5-tel kapcsolatban, hogy a dizájnnal is jelezni akarták, fontos termékről van szó. A fényképezőgép magnéziumötvözetből készült vázat kapott, öntött elő- és hátfallal. Ez azt is jelenti, hogy korlátozottan vízálló, néhány csepp víz nem hozza zavarba. A gombok és a váz szigetelésével ráadásul mínusz tíz fokig fagyállóvá tették, nem kell tehát attól félni, hogy a nagy hidegben kivisszük a szabadba lefényképezni a családi hóembert.

Tetszett a dupla sd-kártyahely, mert ez nem csupán a felvehető tartalom nagyságát duplázza. A két kártyával számos lehetőségünk van, másolhatjuk mindkét kártyára ugyanazt, így azonnal van biztonsági másolatunk is mindenről. De azt is beállíthatjuk, hogy az első kártya betelésekor automatikusan a második kártyára vegye a tartalmat. Választhatunk olyan opciót, hogy a videókat az első, a fényképeket a második kártyára vegye a gép. A két sd-kártyahely csak a legdrágább Panasonic-gépekben található meg, a GH5-ön kívül még a legjobb, profi videokamerában alkalmazzák ezt a megoldást.

Amióta bejelentették a Lumix GH5-öt, az érdekli a szaksajtót és a profi fotósokat, hogy mikor és mennyiért lesz kapható. Ez mostanáig titok volt, de a frankfurti kiállításon megtudtuk, hogy márciustól megvásárolható lesz a Panasonic legjobbnak tartott fényképezőgépe. És nem lesz olcsó, kategóriájának megfelelően 2000 euróba, vagyis nagyjából 600 ezer forintba kerül majd a gép.