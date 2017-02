Testreszabható szűrők lesznek az erőszak és meztelenség ellen a Facebookon

A felhasználók kezébe adná a döntést Mark Zuckerberg, hogy mennyi és mennyire kifogásolható – durva, erőszakos, pornográf, obszcén, sértő, felháborító stb. – tartalmat tartanak elviselhetőnek a Facebook-falukon, derül ki a Facebook vezetőjének tegnap közzétett manifesztójának néhány erre vonatkozó bekezdéséből.

Zuckerberg hosszú bejegyzésben (Globális közösséget építünk) vázolta a Facebook közösségi elveiben várható komoly változásokat, illetve megosztotta a közösségi oldal jövőjével kapcsolatos gondolatait. Az egyik központi problémakörrel kapcsolatban arra emlékeztet a Techcrunch, hogy jelenleg központilag szabályozott és kikényszerített szabályok vonatkoznak az erőszakot és meztelenséget mutató képi tartalmakra, aminek következménye mérlegelés nélküli cenzúra és le- vagy kitiltás.

Túl sokan vagyunk túl sokfélék

Ebből a gyakorlatból adódtak olyan nagy visszhangot keltő esetek, mint például a vietnami szőnyegbombázás elől menekülő kislány World Press Photo díjas képének törlése, vagy rendőri erőszakot mutató videók eltávolítása, majd az ezt követő közösségi felzúdulás és médiavisszhang miatti visszakozás, vezetői szintű utólagos helyesbítés.

Ezen is szeretne változtatni a közeljövőben Mark Zuckerberg, aki hosszasan elmélkedve a közösségi irányelvekről, a személyes toleranciáról, a felhasználók tűréshatárairól, ingerküszöbéről, a következőket írja:

"Közösségünk fejlődik, családtagok és barátok hálójából a hírek és a közgondolkodás forrásává válik. Ehhez a kulturális hangsúlyeltolódáshoz a közösségi irányelveknek is alkalmazkodniuk kell, lehetőséget adva hírértékkel bíró vagy történelmi jelentőségű tartalmak megjelenítésére, még akkor is, ha azok egyesek számára kifogásolhatók is. [...] Közösségünk országokon és kultúrákon át ível, és a szabályok minden egyes régióban eltérnek. Nem csoda, hogy Európában jóval többen panaszkodnak meztelenséget mutató képek levétele miatt, mivel kulturálisan jobban elfogadott a meztelenség, mint a Közel-Keleten vagy Ázsiában. Egy kétmilliárdos közösségnek nem lehet egyetlen mindenkire egyformán érvényes szabályzata, tehát ezt a rendszert tovább kell fejleszteni, több helyi szintű szabályozás bevonásával. Az pedig még egy adott kultúrán belül is egyénileg eltérő, hogy ki mennyi kifogásolható tartalmat tud elviselni [...], tehát a személyes kontroll felé is nyitni kell."

Zuckerberg elismeri, hogy akkorára nőtt a Facebook, hogy lehetetlenség mindenki megelégedésére működtetni, és még egy kis moderálási hiba is érzékelhetően sok felhasználó számára okoz rossz élményt. Mint írja, havonta több mint százmillió megosztott tartalmat vizsgálnak felül, és még úgy is milliós nagyságrendben tévedhetnek a facebookos ellenőrök, hogy az esetek 99 százalékában jól döntenek. Így fogalmaz ezzel kapcsolatban Zuckerberg:

Itt, Kaliforniában ülve, nem vagyunk a legjobb helyen, hogy felismerjük az egyes kulturális szabályokat a világban. Ehelyett olyan rendszerre van szükségünk, amiben mindannyian hozzájárulunk a sztenderdek megalkotásához.

A Facebook közösségi irányelvei (Community Standards) a saját közösségünk kulturális normáit kell hogy tükrözzék, és mindenki olyan kevés megbotránkoztató tartalmat láthasson, amennyit csak lehet, miközben mindenki azt oszthasson meg amit csak szeretne, úgy hogy ebben a lehető legkevésbé korlátozzák. Ezt úgy érhetjük el, ha a nagyszabású demokratikus folyamat során megalkotott elveket mesterséges intelligencia (AI) segítségével tartatjuk be - írja Facebook-vezér.

A Facebook kérdez

Zuckerberg azt szeretné, ha mindenki saját maga számára állíthatná be a tartalmi szabályokat, annak függvényében, hogy mennyi meztelenséget, erőszakos, elborzasztó, trágár tartalmat képes vagy hajlandó elviselni. Ezért a Facebook rendszeresen rá fog kérdezni ezekre a dolgokra, ahogy jelenleg is rákérdez néha-néha bizonyos tartalmi témákra (főleg hirdetésekkel, promóciókkal kapcsolatban). Akik nem szeretnének ebben a személyre szabott finomhangolásban részt venni, azokra az adott térségben élő többi felhasználó által alkotott szabályok lesznek érvényesek, afféle népszavazási határozatként.

Az olyan tartalmak, amik nem felelnek meg a helyi szintű közösségi irányelvek többségének, le lesznek tiltva, az egyes felhasználóknál pedig a saját maguk által beállított szűrők határozzák meg, hogy megjelenik-e a falukon valami kifogásolható, vagy legalábbis egy előzetes figyelmeztetés arra, hogy mi várható a megosztott posztban. Mindezen túl a Facebook továbbra is együttműködik a hivatalos szervekkel és az érvényben lévő törvényi szabályozást ezután is előtérbe helyezve dönt az egyes tartalmakról.

A mesterséges intelligencia fejlődésével az új szűrőrendszer első elemei már 2017-ben működni kezdhetnek, de ahhoz még évek kellenek, hogy teljesen kiépüljön a Zuckerberg által vázolt lokális, önkormányzati Facebook-demokrácia.