Kiadhatják Kim Dotcomot az USA-nak

Az új-zélandi Legfelsőbb Bíróság döntése értelmében megindulhat a kiadatási eljárás Kim Dotcom ellen. A Megaupload fájlmegosztó oldal alapítója akár húsz év börtönt is kaphat az Egyesült Államokban.

Az amerikai hatóságok összesen 13 pontban emeltek vádat Kim Dotcom ellen; többek között pénzmosással, csalással, szerzői jogok megsértésével és zsarolással vádolják. A német állampolgárságú férfit csaknem öt éve vették üldözőbe. Az FBI leállította a Megaupload szervereit, az Aucklandhez közeli villáját pedig megszállta a helyi rendőrség.

Dotcom mindvégig tagadta a bűnösségét. Szerinte a Megaupload egy remek fájlmegosztó oldal volt, de mivel naponta ötvenmillióan használták, nem tudott felelősséget vállalni minden feltöltött tartalomért. A magát internetes szabadságharcosként beállító Dotcom szerint a politikailag befolyásos hollywoodi stúdiók indítottak hajtóvadászatot ellene.

Az FBI állítása szerint a Megauploadnak legalább 175 millió dollár bűncselekményből származó bevétele volt, és több mint 500 millió dollár kár értékben sértett meg szerzői jogokat.

„Az új-zélandi szerzői jogi törvény (92b) kimondja, hogy egy szolgáltatót nem terhel felelősség a felhasználóiért. Hacsak nem Kim Dotcomnak hívnak” – írta Dotcom a Twitteren.

New Zealand Copyright Law (92b) makes it clear that an ISP can't be criminally liable for actions of their users. Unless you're Kim Dotcom?