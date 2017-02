Szexista menedzsernek falazott az Uber

Susan Fowler decemberben hagyta ott az Ubert, ahol fejlesztőként dolgozott. Fowler azóta már a Stripe munkatársa. Vasárnap publikált blogbejegyzésében részletesen írt az Ubernél tapasztalt szexizmusról és a hatalmi harcokról.

A Szilícium-völgyben a szexizmus jól ismert és jól dokumentált probléma. Fowler esete még ezek között is kirívó. Mint leírta, a problémák már az első napon kezdődtek, amikor a menedzsere a nemi életéről kezdett mesélni.

„Az első hivatali napomon a csapatom menedzsere egy csomó üzenetet küldött a céges cseten. Azt írta, hogy nyílt kapcsolatban él, és barátnője könnyen talál magának új partnereket, de ő nem. Mondta, hogy próbálja elkerülni a bajt a munkahelyen, de nem tudja megállni, mert ő is olyan nőket keres, akikkel lefekhetne. Világos volt, hogy engem próbált rábírni, hogy szexeljek vele, de ezzel annyira túllépett minden határt, hogy azonnal screenshotokat készítettem, és jelentettem a HR-nek az esetet.”

A HR-esek nem léptek közbe, Fowler pedig továbbra is a menedzsere szexuális zaklatásának céltáblája maradt. A HR-esek azt mondták, hogy a legszívesebben csak egy figyelmeztetést adnának a menedzsernek, mivel olyan jól teljesít a munkájában. Azt javasolták Fowlernek, hogy kérje át magát egy másik csapatba, különben a felettese rossz értékelést fog adni a munkájára.

Ez még csak az eset egyik része. Fowler szerint az Ubernél kisebb-nagyobb hatalmi harcok zajlanak a mérnöki részleg felsővezetésén, és a menedzserek nem ritkán egymás munkáját szabotálják, hogy előrébb jussanak.

Úgy tűnt, mintha a vezetők a társaik ellen küzdenének, és megpróbálnának alátenni a közvetlen feletteseiknek, hogy megkaparintsák a pozíciójukat. Még csak meg sem próbálták eltitkolni a dolgot: ezzel büszkélkedtek az értekezleteken, erről írtak jelentéseket, meg ilyenek. Állandóan attól rettegtünk, hogy a csapatunk fölbomlik, újabb átszervezés lesz, és kezdhetünk dolgozni egy új projekten, lehetetlen határidővel. Az a szervezet maga volt a totális, kíméletlen káosz.

A HR-esek nem nézték jó szemmel Fowler panaszkodását. Lesöpörték az asztalról minden, a tisztességes bánásmódot szorgalmazó indítványát; még azt is mondták neki, hogy nagyon szakmaiatlan dolog emailben panaszkodni a HR-eseknek. Mielőtt elhagyta a céget, ahol volt egy találkozója a főnökével; ekkor a menedzsere azt mondta neki, hogy kirúgja, ha jelenti az eseteket a HR-nek.

Travis Kalanick, az Uber vezérigazgatója a Verge megkeresésére azt írta, hogy a cég sürgős vizsgálatot indít az ügyben. Mint ígérte, kirúg mindenkit, aki szerint ez a hozzáállás elfogadható.

Most olvastam Susan Fowler blogját. Iszonyatos, amit leír, és teljesen szembemegy mindennel, amiért az Uber kiáll és amiben hisz. Ez az első eset hogy ilyesmiről hallok. Utasítottam Liane Hornsey-t, a humán erőforrás új vezérigazgatóját, hogy indítson sürgős vizsgálatot, és ellenőrizze az állításokat. Törekszünk rá, hogy az Uber igazságos munkahely legyen. A mi cégünknél egyáltalán nincs helye az ilyen viselkedésnek. Bárki aki azt gondolja, hogy van, az ki lesz rúgva.

Fowler megjegyezte, hogy amikor az Ubernél kezdett dolgozni, a szervezeténél a dolgozók 25 százaléka nő volt. Az utolsó munkanapján ez a szám háromra csökkent.

A médiamogul Ariana Huffington – aki maga is tagja az Uber igazgatótanácsának – a Twitteren azt írta, hogy beszélt Kalanickkel és független vizsgálatot sürgetett az ügyben. Huffington az emailcímét is megadta, hogy az ehhez hasonló esetek még könnyebben nyilvánosságra jussanak.

