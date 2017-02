Eltűnnek a kalózoldalak az online keresőkből

A Google és a Microsoft vállalta, hogy a brit felhasználók számára nyújtott szolgáltatásaikban módosítják a kereső algoritmusát. A két cég aláírt egy magatartási kódexet, ami szerint Nagy-Britanniában aktívabban fognak fellépni az ellen, hogy a felhasználók jogsértő tartalmakhoz férjenek hozzá – írja az IT Café.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogy a Google vagy a Bing keresési találatai között az első oldalon nem fognak olyan tartalmakat megjeleníteni, amikért jogdíjat, előfizetési díjat kellene fizetniük a jogtulajdonosoknak. Ugyancsak letiltják a filmek, zenék és sportesemények kalózközvetítéseit.

Az Egyesült Királyságban már eddig is tűzzel-vassal üldözték a kalózkodást, de ez a lépés a maga nemében egyedülálló. A keresők üzemeltetőinek eddigi legszigorúbb intézkedése az volt, hogy pl. a Google a keresés beírásakor egy nyilvántartott kalózoldalnál a keresőmezőben nem ajánlja fel az automatikus kiegészítést, illetve nem hozza be gépelés közben a várható találati listát. A nyáron életbe lépő intézkedés nyomán viszont az várható, hogy bár tiltás nem lesz, de ha valaki ilyen, gyakran kalózoldalak által is szolgáltatott tartalmakra keres rá, a keresők a legális oldalakat fogják szoftveresen előresorolni.

A beszámoló szerint a vállalatok már jó ideje folytattak tárgyalásokat a brit jogvédő hivatallal (Intellectual Property Office – IPO), illetve a kulturális, média- és sportügyekért felelős minisztérium képviselőivel az etikai kódex megalkotásáról. A lépést a távközlési felügyelet (Office of Communications) is támogatta. A megbeszéléseken olyan megoldásokat kerestek, melyekkel távol lehet tartani az Egyesült Királyság felhasználóit az illegális tartalmakat kínáló oldalaktól.

Mindez csak kis része annak az online kalózkodás elleni átfogó intézkedési tervnek. A hatóságok a jövőben bírósági határozat alapján (újabb) oldalblokkolásokra is készülnek: szorosabbra fűzik együttműködésüket a nagyvállalatokkal, hogy azok visszaszorítsák az illegális oldalakon megjelenített reklámok számát.