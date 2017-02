A Verizon olcsóbban veheti meg a Yahoot

A Verizon kedden bejelentette, hogy 4,48 milliárd dollárt fizetnének a Yahooért; 350 millió dollárral kevesebbet az eredetileg ajánlott árnál. Az árcsökkentést a Yahoo ellen indított kibertámadásokkal indokolták.

Az üzlet lezárását – amit először júliusban jelentettek be – a két, nagy volumenű adatlopás miatt kellett késleltetni. A vezető amerikai mobilszolgáltató azóta próbálja módosítani a szerződési feltételeket.

A Verzion és a Yahoo vasárnap este, többhetes tárgyalás után írta alá a megállapodást. Az árcsökkenés kapcsán a Yahoo vezérigazgatója, Marissa Mayer, illetve a Verzion vezetője, Lowell McAdam többszür is egyeztetett New Yorkban. A felek végül megállapodtak, hogy egy felelősségmegoszlási szerződést is kötnek; ezt a Verizon feltételül szabta a felvásárlás előtt.

A Verizon több márkaelemzési vizsgálatot is végzett, majd megállapították, hogy a Yahoo hírnevének nem ártottak meg a kibertámadások – mondta egy, az üzletmenetet közelről ismerő forrás a Reutersnek. A Verizon úgy találta, hogy a felvásárlásnak van stratégiai értelme, és a Yahoo-felhasználók lojálisak és elégedettek a márkával.

A Yahoo még decemberben jelentette be, hogy egy kibertámadásban egymilliárd felhasználójuk adataihoz fértek hozzá 2013 augusztusában. Ez volt minden idők legnagyobb adatlopása.