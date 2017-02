Ezt a telefont mivel lehet elpusztítani?

A hitelkártya méretű okostelefonok korában nehéz elhinni, hogy a strapabíró butatelefonoknak is nagy piaca lehet. Pedig így van: egy építkezési dolgozó vagy egy Delta Force kommandós nyilván nem örülne neki, ha munka közben tönkremenne az iPhone-ja.

A japán Kyocera új telefonját, a Torque X01-et is úgy tervezték, hogy minél strapabíróbb legyen. (Nem csoda: a cég tervezett már mosható telefont is.) Az X01 bírja az erős rezonanciát, a napsugárzást, a porvihart, a mínusz 30 fokos hideget és az 50 fokos meleget, a légnyomásváltozást, a fagyot, az esőt, a falhoz vágást.

A Kyocera szerint a kinyitható feature phone (magyarul butatelefonnak lehetne fordítani) az egyetlen a világon, ami megfelel az amerikai hadsereg MIL-STD-810G sztenderdjeinek, vagyis akár a hadseregben is szabványosítani lehetne. Ezt érdemes némi kétkedéssel fogadni – a hadsereg nem tesztel készülékeket, csak a gyártók –, de a Torque X01, úgy tűnik, tényleg igen nehezen elpusztítható.

A készüléknek 3,4 hüvelykes folyadékkristályos kijelzője van, ami közvetlen napfényben is jól látható. A 13 megapixeles kamerával akár HD videókat is rögzíthetünk, a 100 decibeles hangszórója üvöltő utcazaj mellett is tisztán hallható, a nagy méretű gombjait pedig kesztyűben is nyugodtan lehet taperolni. 1,1 gigahertzes Snapdragon processzor hajtja meg, és egy csomó előre telepített alkalmazás került bele: légnyomásmérő, iránytű, időjárás-előrejelző, lépésszámláló, illetve – pecások, figyelem! – a halak aktivitása egyes területeken.

A Torque X01-et alapvetően a japán piacra szánják, de a sokoldalúsága miatt nem zárható ki a nyugati megjelenés sem. Az árat még nem közölték.