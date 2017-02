Kiszivárgott, mit fog tudni a Samsung Galaxy S8 Plus

A Samsung hagyományosan kora tavasszal mutatja be az aktuális évi okostelefon-modelljeit, hogy aztán egészen őszig, az új iPhone megjelenéséig az legyen a világ legmenőbb telefonja. Kivéve, ha éppen kiderül róla, hogy spontán kigyullad, mint tavaly esett meg a Note 7-tel. A kínos fiaskó miatt különösen fontos, hogy az idei modellek jól muzsikáljanak. A Galaxy S8 Plus lesz az egyik idei csúcsmodell, és ennek a készüléknek szivárogtak ki most a technikai részletei, éppen egy nappal a barcelonai mobilkongresszus előtt. A szivárogtató, bizonyos Evan Blass már többször bizonyította, hogy nem kamu adatokkal és képekkel dolgozik, így jó eséllyel a mostani információk is hitelesek.

Az S8 Plus leglátványosabb újítása, hogy még az eddigi péklapát-modelleknél is nagyobb. A kijelzője 6,2 hüvelyk képátlójú - összehasonlításképpen a tavalyi S7 5,1, az S7 Edge 5,5 hüvelykes volt. Azt egyelőre nem tudni, hogy ehhez milyen felbontás társul, a kiszivárgott specifikációban csak annyi szerepel, hogy "Quad HD+". Az S7-es felbontásának a fantázianeve simán csak Quad HD volt, és az a gyakorlatban 2560*1440 képpontot jelentett. Ez most nagyobb lesz nála, a szakértők tippjei a 3200*1800 és a 2880*1440 pixel között oszlanak meg, utóbbi a megszokottól eltérő, 18:9-es képarányt jelentene, amit például az LG G6-osa is használ. Az új telefon természetesen új processzort is kap, a hírek szerint ebben debütál majd a Snapdragon 835-ös csipje, és a Samsung saját fejlesztésű Exynos 8895-öse.

A specifikáció többi része az S7-est idézi, megmarad a víz- és porállóság, a 4 gigabájt memória, és a 12 megapixeles kamera, bár utóbbi valószínűleg felújított modell lesz. A legkisebb modell most már 64 gigabájtos háttértárral érkezik.

Érdekesség, hogy a kiszivárgott leírás külön kiemeli a telefonhoz csomagolt fülhallgatót, ami egy AKG-modell lesz - mivel a Samsung tavaly decemberben csillagászati összegért, 8 milliárd dollárért vásárolta fel az AKG anyacégét, ez annyira azért nem meglepő.

A Galaxy S8 Plus valószínűleg április közepén kerül a boltokba.