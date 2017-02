A Mozilla megvette a Pocket olvasóappot

A Firefox böngészőt is kiadó Mozilla megvette a Pocket nevű népszerű olvasóappot – jelentette be a blogján a cég.

A Pocket három dologra jó:

cikkeket lehet elmenteni vele későbbi olvasásra (vagy éppen videókat későbbi megnézésre),

ezekről a cikkekről lefejti a zavaró körítést, hogy olvashatóbb formába hozza őket, és

új olvasnivalókat segít felfedezni.

Az elmentett tartalmak aztán később, ha épp több időnk van rájuk, újra elővehetők, hogy ne akkor vonják el a figyelmünket, amikor más dolgunk van. A Pocketot ezért be is választották abba a felhasználóbarát szoftvereket gyűjtő kezdeményezésbe, amelyről a direkt addiktívan tervezett digitális szolgáltatások kapcsán írtunk :

Az iPhone úgy hat, mint a drog A legnépszerűbb alkalmazások felzabálják az életünket, és nem tudunk mit tenni ellene. A felelősség a szoftvergyártóké lenne, ha már ők szabadították ránk ezt a digitális drogfüggőséget. Tovább

A Mozilla szerint a fő küldetésük, hogy "az internet egészséges maradjon", amiben ez az üzlet az első stratégiai lépésük. Ezért fontos nekik a Pocket új tartalmakat felfedező funkciója, mert az segít nyitott helyként megőrizni a netet, ahol mindenféle minőségi tartalomba bele lehet botlani, nem csak olyasmibe, amit mondjuk a Facebook feldobál a preferenciáink alapján. Persze az se jöhet nekik rosszul, hogy a Pocket mobilappjai nagyon népszerűek, ami segíthet a Mozillának megvetni a lábát a mobilos piacon, ami eddig kevéssé sikerült nekik.

A két cég már eddig is szorosan együttműködött, a Mozilla tavaly be is építette a Firefoxba az addig csak kiterjesztésként elérhető Pocketot. A Pocket azt ígéri, a lényeg marad a régiben, a szolgáltatás zavartalanul üzemel tovább, és a csapat se olvad be a Mozillába.