Keréklábú robotszörnyet épített a Boston Dynamics

Hivatalosan is bemutatta a legújabb modelljét a világ legfejlettebb robotjait tervező Boston Dynamics – írja a Verge.

A Handle nevű modell két méter magas, ugrásnál 1,2 méteres emelkedésre képes, 14 kilométer per órás sebességgel tud közlekedni, és 45 kilót bír el. Ahhoz képest, hogy két lábon gurul, elképesztően ügyesen egyensúlyoz még ugrándozás és teherszállítás közben is.

A robotról a cég egy hónapja egy konferencián már mutatott egy pár másodperces ízelítőt, de most egy teljes, és elég látványos bemutatóvideót is kiadtak, érdemes végignézni és csodálni a mérnöki teljesítményt/szörnyülködni a döbbenetesen ügyes roboton:

Meghökkentően ügyes robotokban nincs hiány a Boston Dynamicsnál, tavaly nyáron mutatták be a SpotMini nevű robotkutyáját, amely bepakol a mosogatógépbe, kidobja a szemetet, vagy éppen a kanapéhoz viszi a gazdinak a sört.

A céget még 2013-ban vásárolta fel a Google, és bár sorra állnak elő látványos modellekkel, piacra dobható terméket a mai napig nem mutattak még be. Ez lehet a fő oka annak, hogy hivatalosan most is eladósorban vannak, a Google már tavaly tavasz óta a Boston Dynamics eladását fontolgatja. A másik ok, ami felmerült, hogy a Google így is elég gyakran merül fel mint a közelgő robotapokalipszis leggyorsabban vágtázó lovasa, nem hiányzik nekik még az is, hogy ezt a képet ilyen látványos robotokkal támogassák.