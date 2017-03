A Snapchat mindjárt iszonyú sok pénzt fog keresni

A csütörtök reggeli New York-i tőzsdenyitással elindul az utóbbi évek legizgalmasabb részvénykibocsátása a techvilágban: a Snapchat csetprogram anyacégéé, a Snap Inc.-é. A cégről, és korszakos géniusznak kikiáltott vezetőjéről Evas Spiegelről itt írtunk bővebben.

Az utolsó hírek szerint az induló részvényárfolyam 17 dollár lesz, ami meglepte az elemzőket - ők 14-16 dollár közé várták a kibocsátási árat (sőt, a CNBC szakértője például a 11 dollárt tartja reálisnak). A Snap piaci értékét ez az árfolyam 23,8 milliárd dollárra teszi. A céget sokan túlértékeltnek tartják, és óva intenek a gyors befektetéstől, de mivel a Snapchatet már elég régóta az új Facebookként tartják számon, és egy új Facebookból senki nem akar kimaradni, valószínűleg nagy roham lesz a tőzsdenyitás után a részvényekért. A Facebook részvényei egyébként a Snap tőzsdére lépésének előestéjén 137 dollár fölé emelkedtek, ami rekord a cég történetében. vagyis a piac nem félti a Facebook pozícióját a Snapchattől, sőt, azt várja, hogy csak erősíteni fogja a konkurens tőzsdei megjelenése.

A cég 200 millió részvényt dob a piacra, vagyis a 17 dolláros árral számolva közel 3,5 milliárd dollárt kaszál majd. Ekkora részvénykibocsátás a kínai online kereskedelmi óriás Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta nem volt a techvilágban.

A két alapító, Evan Spiegel és Bobby Murphy a tőzsdére lépés után kisebbségi tulajdonos marad, de az igazgatótanácsban 88%-nyi szavazati joguk lesz. A maradék a korai befektetőké, a most piacra kerülő részvényekkel pedig egyáltalán nem jár szavazati jog. Vagyis aki most száll be, annak csak tulajdonrésze lesz, de szava nem. Az alapítók fejenként 16 millió részvénytől szabadulnak meg a bevezetés napján, vagyis bő félmilliárd dolláron osztoznak majd.

A Snap tőzsdei bevezetését nem csak a befektetők követik kitüntetett figyelemmel, de más online startupok is. A sikeres tőzsdei indulás ugyanis őket is arra ösztönözheti, hogy belépjenek a tőzsdére, ahol egyébként emberemlékezet óta nem volt olyan kevés új belépő, mint 2016-ban. A Snap után a Spotify vagy a Pinterest lehet a következő próbálkozó a szilícium-völgyi pletykák szerint.