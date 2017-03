Saját drónt fejleszt a Snapchat

A Snapről, vagyis a Snapchat mögött álló cégről köztudott, hogy a hardverek terén is kísérletezik, hiszen már kiadtak egy saját szemüveget, a beépített kamerás Spectaclest. A New York Times viszont úgy tudja, hogy más termékekkel is próbálkoznak, például egy saját drón fejlesztésével – írja a Verge.

A drón értelemszerűen szintén arra lenne jó, hogy fotókat és videókat lehessen készíteni vele, amit aztán jól meg lehetne osztani Snapchaten. Azt nem tudni, hogy valaha eljut-e odáig a fejlesztés, hogy piacra is dobják a drónt, de azt ez is világosan mutatja, hogy a Snap komolyan gondolja, hogy hardvergyártóként veti meg a lábát, sőt azt is, hogy konkrétan kameragyártóként pozicionálják magukat.

A cég egyébként nagyban készül a tőzsdére lépésre, csütörtökön debütálnak a részvényeik a New York-i tőzsdén. Elöljáróban 20 milliárd dollár körülire becsülik az értékét. Evan Spiegelről, a Snap alapító-vezéréről és a cége elképesztő sikeréről errefelé olvashat részletesebben.