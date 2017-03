Trump alelnöke tolt egy hillaryclintont

Emlékeznek még, mekkora balhé volt abból az amerikai választási kampány alatt, hogy Hillary Clinton még külügyminiszterként privát emailcímről küldött hivatalos leveleket? És tudják, mi derült ki Donald Trump alelnökéről? Hogy kormányzóként privát emailcímről küldött hivatalos leveleket.

Mike Pence még Indiana kormányzójaként egy sima AOL-os emailcímet használt érzékeny állami, köztük belbiztonsági ügyek intézésére – írja a Verge. A bombát egy helyi lap, az Indianapolis Star cikke robbantotta, közadatigényléssel megszerzett emailek alapján.

AOL > LOL

Ráadásul Clinton legalább saját szervert üzemeltetett a privát levelezéséhez, Pence viszont egy mezei AOL-os címről írogatott. Csak hogy érthető legyen, ez nagyjából olyan, mintha Lázár János még hódmezővásárhelyi polgármesterként citromailes emailcímről küldözgetett volna érzékeny állami információkat.

Miért probléma ez? Elsősorban azért, mert könnyen feltörhetik a levelezését. Mennyire reális ez a veszély? Annyira, hogy Pence fiókját tavaly annak rendje és módja szerint fel is törték. Ez persze előfordul állami rendszerekkel is, de az AOL-fiók feltöréséhez semmiféle orosz kiberkémekre nem volt szükség, csak egy átlagos csalóra, aki nem konkrétan Pence-t célozta meg, csak próbált a zavarosban halászni.

Az Indianapolis Star szerint a hekker, miután hozzáférést szerzett Pence fiókjához, a címlistában szereplő ismerősöktől próbált váltságdíjat kicsalni, azt állítva, hogy Pence és felesége a Fülöp-szigeteken ragadt, és pénzre van szükségük.

Crooked Mike

Az adatlopás mellett a másik probléma is pontosan ugyanaz Pence emailezésével, mint amiért a kampány alatt Trump azt ígérte, hogy le fogják csukni Hillary Clintont. Természetesen a külügyminiszteri pozíció sokkal fontosabb, mint egy kormányzói szék, de ettől függetlenül az állami levelezést mindig archiválni kell a visszakövethetőség és átláthatóság érdekében. A személyes emailfiókra viszont nem vonatkoznak a szigorú állami szabályok, így ha Pence és csapata valamiért nem adott át egyes emaileket, azoknak az állami rendszerekben nincs is nyoma.

Pence irodája már reagált is az ügyre, azt állítják, az AOL-os levelezést éppen most archiválják az állami szervereken, és az akkori kormányzó gyakorlata minden állami szabályozásnak megfelelt. Indianában valóban joga van a kormányzónak akár munkaügyi emaileket a privát címéről küldeni, de a hivatalos archiválás ilyenkor is kötelessége, ami az Indiana Star szerint csak mostanában lett ilyen sürgős Pence-nek, hónapokkal azután, hogy az akkori levelezését közérdekű adatként először kikérték.