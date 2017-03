Kiborult a bili, ami az Uber vesztét is jelentheti

Az Uber egy sikersztori. A cég értékét ma 70 milliárd dollárra teszik. Tavaly júniusban 3,5 milliárd dollárnyi befektetést kaptak egy szaúd-arábiai alaptól, ekkorára egyedüli befektetőként még nem volt példa. Hatalmas összegeket fektetnek be mesterségesintelligencia-fejlesztésekbe, önműködő autókba és következő generációs technológiákba.

Az Uber fogalommá vált még azokban az országokban is, ahol nem nézik jó szemmel vagy egyenesen tiltják működését. Az überezni kifejezés része lett a mindennapi nyelvnek, köznevesült, mint az online keresésre a guglizni. Átalakította a közlekedést azokban a városokban, ahol nem gördítenek akadályokat elé, az utasok örömmel használják akár naponta többször is a mobilappot.

Valami eltört

Mindezek ellenére azt látjuk az utóbbi hetekben, hogy gyülekeznek a felhők az Uber fölött, valami nem jó irányba halad a cégnél. Olyan pályára kerültek, ami veszélyezteti a jövőt, a befektetéseket és dollármilliókat. Nézzük sorban ennek jeleit.

A New York Times nagyon sok mostani és volt Uber-dolgozóval beszélgetett, belső levelezéseket és csetlogokat is megszereztek volt alkalmazottaktól. Ebből egy nagyon furcsa vállalati kultúra képe rajzolódott ki előttük. Olyanokról meséltek névtelenségüket kérő alkalmazottak, hogy például egy menedzser a beosztottai mellét fogdosta a cég Las Vegas-i buliján, egy igazgató homofób trágárságot üvöltött beosztottjára egy heves vita alatt, egy másik vezető pedig azzal fenyegetett egy rosszul teljesítő munkatársat, hogy baseballütővel veri szét a fejét.

Az ipari kémkedés vádja A Waymo a Google anyacégének az önjáró autókkal foglalkozó vállalata. A héten feljelentést tett, hogy volt alkalmazottjuk, Anthony Levandowski még távozása előtt 14 ezer oldalnyi titkos dokumentumot töltött le. Anthony Levandowski az Ubernél vállalt munkát és a Waymo azzal vádolja most az Ubert, hogy felhasználta a cégtitkokat az Otto automata autó fejlesztésénél. Az Uber azt ígérte, hogy kivizsgálják az ügyet.

Egészen mostanáig csak suttogtak ezekről az esetekről a Szilícium-völgyben. De néhány hete Susan Fowler decemberben távozott fejlesztő a blogjában le merte írni, mik mennek a cégnél. Szexuális zaklatással, ezek eltusolásával vádolta meg a főnökét és a munkaügyi osztályt. Ráadásul miután jelezte a problémákat a HR-nek, még ő került bajba - azt javasolták neki, menjen inkább másik csapatba dolgozni, úgyis rossz értékelést fog kapni főnökeitől. Fowler arról is írt, hogy a vezetők hatalmi harcok miatt szabotálják egymás munkáját, hogy előrébb jussanak.

Hiába rendelt el utólagos vizsgálatot Travis Kalanick vezérigazgató, a többi hasonló történet nyilvánosságra kerülését már nem lehetett megállítani. Más alkalmazottak is előálltak, hogy ők is elszenvedői voltak munkahelyi zaklatásnak. Kiderült, hogy az Egyesült Államokon kívül két másik országban is perelnek Uber-vezetőket szexuális zaklatás miatt.

A legnagyobb balhé egy 2015-ös Las Vegas-i bulin tört ki, ahol a cég Beyoncét kérte fel, hogy énekeljen az alkalmazottaknak a Palms Hotel tetőteraszán. Volt minden, az ilyenkor szokásos alkohol és szerencsejáték mellett előkerült a kokain, egy menedzser végigtapogatott mindenkit, akit ért (őt az eset után kirúgták), egy másik munkatárs ellopott egy magánbuszt, és a városban furikázott barátaival. A buli után Kalanick céges eligazításon emlékeztette alkalmazottait a vállalat 14 alapértékére, amit jó lenne betartani. Ezekre kicsit később még visszatérünk.

Haverok egymás között

Az összes probléma egy közös pontra vezethető vissza, mégpedig arra, hogy az Ubernél egyszerűen nem tisztelik a szabályokat. Sőt, figyelmen kívül hagyják ezeket, hogy aztán apróbb kellemetlenségként kezeljék a következményeket. Néha igencsak költséges kellemetlenségként.

Ezt a hitvallást egyébként maga Kalanick foglalta össze egy tavalyi interjúban:

Bármelyik szabály idejétmúlttá válhat és új szabály veheti át a helyét. Végső soron minden szabálynak az embereket és fejlődésüket kell szolgálnia. Azok a városok és országok, amelyek engedik a szabályaik változását, gyorsabban fejlődnek.

Hogyan jutott el idáig a Szilícium-völgy fenegyerekének tartott Kalanick? Az agresszív belső kultúra egészen a 2009-es alapításig vezethető vissza. Travis Kalanick és Garrett Camp egy olyan startupot alapított, amellyel egy mobilalkalmazással és néhány kattintással kvázi taxit hívhatott magának bárki, kikerülve az egész taxis iparágat. Röviddel az alapítás után Kalanick kialakította a híres 14 pontot, ami a cég alapértékeit volt hivatott összegyűjteni. Ezekhez nagyobb techcégek alapelveit használta fel. Azt kéri munkatársaitól, legyenek megszállottak, merjenek döntést hozni. Az előremenetel csak rajtuk múlik, még ha emiatt konfliktusokba is keverednek a kollégákkal.

A cég nagyon gyorsan nőtt, a vállalati struktúra decentralizálódott, egyre hangsúlyosabbakká vált a regionális irodák autonómiája. Ezek vezetőit arra biztatták, hogy legyenek önállóak, a San Francisco-i központ kézi irányítása nélkül hozzák meg döntéseiket. Amit mindenek elé kellett helyezni, az a növekedés és a kitűzött célok elérése.

Ez annyira beleivódott a vállalati kultúrába, hogy teljesen átalakultak az előrejutás szabályai. Ahhoz, hogy valakit előléptessenek, a kollégáikat vagy vezetőiket kellett megfúrni. A már említett Sarah Fowler, de még tucatnyi más alkalmazott is arról beszélt, hogy a HR hajlamos volt elnézni a topmenedzserek hibáit, kifogásokat kerestek nekik, mert hasznosnak tartották munkájukat. Ha valakire túl sokan panaszkodtak egy-egy régióban, máshová helyezték, de az nagyon ritka volt, hogy kirúgjanak valakit.

Ráadásul volt egy érinthetetlen csoport, az úgynevezett A-Team, ide azok a vezetők tartoztak, akik közvetlenül Kalanicknek feleltek. Emil Michael tagja a csoportnak. Ő még 2014-ben bukott le, hogy személyes információt bányászott ki egy újságíróról, aki nem túl kedvezően írt a cégről. Emil Michaelt nem rúgták ki, Kalanick azzal mentette meg, hogy biztosan tanul majd hibáiból. Olyannyira nem érte hátrány, hogy a már emlegetett Las Vegas-i bulin kiválasztották azon munkatársak közé, akik maradéktalanul megfelelnek az Uber alapértékeinek.

"Elnézést, bocsánat, megvizsgáljuk"

Sarah Fowler posztja után több Uber-alkalmazott jelezte, hogy elhagyná a céget. Mások abban reménykednek, hogy megváltozhat a vállalati kultúra, Travis Kalanick ugyanis ezt ígérte a poszt megjelenése után. Kalanick amúgy mindig ezt ígéri, bármilyen botránnyal szembesítik, ezt ígérte az ipari kémkedéses ügy kipattanása után, ezt ígérte Amit Singhal lemondása után és ezt ígérte néhány napja, miután nyilvánosságra került, hogy a sárga földig lehordott egy Uber-sofőrt.

A cég most a médiamogul Ariana Huffington, a Huffington Post alapítója mögé bújik. Huffington is tagja az Uber igazgatótanácsának, részt vesz a munkahelyi zaklatás kivizsgálásában a cég által felkért Eric Holder volt államügyésszel. Még az emailcímét is megadta, hogy az ehhez hasonló esetek könnyebben nyilvánosságra jussanak a jövőben. A legutóbbi vállalati gyűlésen pedig kijelentette, hogy mindent megtesznek azért, hogy megváltozzon a vállalati kultúra, például ezentúl nem vesznek fel "briliáns seggfejeket".