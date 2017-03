Idén jöhet az eddigi legdrágább iPhone

Az iPhone 8 – vagy ahogy egyesek nevezik, az iPhone X – az eddigi legnagyobb kijelzőt hozza majd be az Apple-nél. Legalábbis a pletykák szerint.

A japán Nikkei úgy tudja, az Apple három különböző iPhone-t mutat majd be 2017-ben. Ezek közül kettő illeszkedik az eddigi trendekhez, az iPhone 7 és 7 Plus kötelező frissítését hozza, valószínűleg a szokásos S betű hozzáadásával, vagyis ezek lesznek az iPhone 7s és 7s Plus. De a harmadik modell egy új irányba indul el, ennek egyik leglátványosabb eleme a 5,8 hüvelykes OLED-kijlező lesz.

Ez azt jelenti, hogy az iPhone 8 lesz az eddig legnagyobb Apple-mobil, a piacon lévő mobilok túlnyomó többségénél is nagyobb lesz a kijelzője (és ebbe a legnagyobb riválisokat, a Galaxy S8-at és S8 Plust is beleértjük). Az Apple is tart attól, hogy túl nagy lesz a mobil, ezért a hírek szerint a váz alsó és felső fekete részét vékonyítani fogják.

Ezzel együtt ez lesz az eddigi legdrágább iPhone, a KGI Securities jelentése szerint az ezer dollárt is eléri majd az ára, ez mai árfolyamon nagyjából 291 ezer forint.